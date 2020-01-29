: Bakan Ersoy, "5. Walter Strauss Koro Şefliği Ustalık Sınıfı"nı ziyaret etti

29.01.2020 17:26 | Son Güncelleme: 29.01.2020 17:30

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Devlet Çoksesli Korosunun düzenlediği "5. Walter Strauss Koro Şefliği Ustalık Sınıfı"nı ziyaret etti.

Enstrümansız müzik anlamına gelen "a capella" konser serisinde her yıl dünyaca ünlü şefleri ağırlayan Devlet Çoksesli Korosu, bu yıl 5'incisini gerçekleştirdiği Ustalık Sınıfı buluşmasında, Türkiye ve Avrupa'dan genç şefleri bir araya getirdi.

Bakan Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu'nda düzenlenen eğitimlere katılarak, koro şefleriyle bir araya geldi.

Devlet Çoksesli Korosunun 1988'den beri faaliyet gösterdiğini belirten Ersoy, koronun bugüne kadar birçok ulusal ve uluslararası etkiliğe katıldığını, çok sayıda ödül aldığını söyledi.

Ersoy, 26-31 Ocak'ta düzenlenen eğitimin sanatın gelişmesine çok büyük katkılar sunacağını belirterek, "Ankara'nın 'koro başkenti' unvanını alması için bize bir vizyon açtınız. Biz de bu bağlamda her türlü etkinliğinizi desteklemek istiyoruz. Bu sene 5. yılınız. 5. yılınızda Avrupa'nın önerdiği 4 etkinlikten biri olmanız da bizi mutlu ediyor. Bu, bundan sonraki başarılarınızın da kalıcı olmasını sağlayacak diye düşünüyoruz." dedi.

İspanya'nın önemli sanatçılarından Josep Vila i Casanas'a eğitime katıldığı ve "İberya Mavisi" konserinin dünya prömiyerini Türkiye'de yaptığı için teşekkür eden Ersoy, "Yetenekli insanların deneyimlerini, bilgilerini yeni nesillerle paylaşması, sanatın gelişmesi ve gelecek nesillere aktarılması açısından önem taşıyor." diye konuştu.

"Ankara'yı Avrupa'nın önemli koro başkentlerinden biri haline getireceğiz"

Devlet Çoksesli Korosu Şefi Burak Onur Erdem ise Ustalık Sınıfı kapsamında, dünyanın en önemli koro şeflerini birlikte çalışmak için davet ettiklerini dile getirdi.

Erdem, 16 şehirden ve 3 ülkeden gelen şeflerin eğitime katıldığını belirterek, "Katılımcılarımız, değerli şefimiz Casanas ile koro şefliğine çalışıyor. Bu etkinliğimiz Avrupa Korolar Federasyonu tarafından tavsiye edilen 4 koro şefliği eğitiminden biri olarak seçildi. Amacımız, Ankara'yı Avrupa'nın en önemli koro başkentlerinden biri haline getirmek." ifadelerini kullandı.

Sanatçı Casanas ise Türkiye'ye ilk gelişi olduğunu söyledi.

Devlet Çoksesli Korosunun daveti üzerine geldiğini anımsatan Casanas, şunları kaydetti:

"Burada çok güzel bir konser yaptık. İberya Yarımadası merkez olmak üzere, ülkemden getirdiğim şarkıları ve müzikleri seslendirdik. Aynı zamanda Türkiye'nin şarkılarını, müziklerini de konserde yönetmek benim için bir mutluluktu. Bu Türkçe eserleri ülkeme götüreceğim."

Casanas, "Batum Türküsü" ve "Divane Aşık" eserlerini ülkesinde seslendireceğini bildirdi.

Kaynak: AA

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