Bakan Çelik otobüste hakarete uğrayan şehit annesini ziyaret etti

ADANA - Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Adana'da otobüste hakarete uğrayan şehit annesini evinde ziyaret etti.

Bakan Çelik ile Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Bingöl'de 1993 yılında vatani görevini yaparken PKK'lı teröristlerin saldırıcı sonucunda şehit olan Mehmet Tura'nın annesi Zübeyde Tura ve babası Ahmet Tura'yı Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki evlerinde ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından Bakan Çelik açıklamada bulundu.

Çelik, "Zübeyde ve Ahmet Tura şehit ailesi, teyzemizi belediye otobüsünde bir olay yüzünden saygısız birisi üzmüştü, kendisini ziyaret ettik. Memleketimizi insanına yakışmayan bir olay ama maalesef böyle bir şey olmuştu. Teyzemiz çok olgun birisi, devletine milletine dua ediyor. 1993 yılında evladını kaybetmiş, hala aynı duayı sürdürüyor. Biz de bir duasını ve gönlünü alalım diye buraya geldik. Sağ olsun o da bize dua etti" dedi.

Zübeyde Tura ise Çelik'in ziyaretinden ötürü memnun olduğunu dile getirirken, "Allah devletimizin milletimizin yokluğunu vermesin. Annesi, babası, kardeşi ve eşi gelip elimi öptüler daha sonra benden özür dileyip gittiler. Yaşanan olaydan ötürü onlar da çok üzgünler" dedi.