Bakan Çavuşoğlu, yangından etkilenen Güzelbağ Mahallesinde incelemelerde bulundu
Alanya'daki orman yangınından etkilenen Güzelbağ Mahallesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun incelemelerde bulunması Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun vatandaşlar ile sohbet etmesi ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Alanya İlçesindeki yangından etkilenen Güzelbağ...
Alanya'daki orman yangınından etkilenen Güzelbağ Mahallesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun incelemelerde bulunması
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun vatandaşlar ile sohbet etmesi ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Alanya İlçesindeki yangından etkilenen Güzelbağ mahallesinde incelemelerde bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı