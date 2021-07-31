Bakan Çavuşoğlu, yangından etkilenen Güzelbağ Mahallesinde incelemelerde bulundu
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Bakan Çavuşoğlu, yangından etkilenen Güzelbağ Mahallesinde incelemelerde bulundu

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Alanya'daki orman yangınından etkilenen Güzelbağ Mahallesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun incelemelerde bulunması Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun vatandaşlar ile sohbet etmesi ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Alanya İlçesindeki yangından etkilenen Güzelbağ...

Alanya'daki orman yangınından etkilenen Güzelbağ Mahallesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun incelemelerde bulunması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun vatandaşlar ile sohbet etmesi ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Alanya İlçesindeki yangından etkilenen Güzelbağ mahallesinde incelemelerde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, yangından etkilenen Güzelbağ Mahallesinde incelemelerde bulundu
Bakan Çavuşoğlu, yangından etkilenen Güzelbağ Mahallesinde incelemelerde bulundu
Bakan Çavuşoğlu, yangından etkilenen Güzelbağ Mahallesinde incelemelerde bulundu
Bakan Çavuşoğlu, yangından etkilenen Güzelbağ Mahallesinde incelemelerde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı

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