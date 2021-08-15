Bakan Çavuşoğlu, Tosyalı Holding'e ait demir çelik fabrikasını ziyaret etti
Resmi ziyaret amacıyla Cezayir'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tosyalı Holding'e ait Oran kenti yakınlarındaki Demir Çelik fabrikasını ziyaret ederek, holding sahibi Fuat Tosyalı'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Resmi ziyaret amacıyla Cezayir'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tosyalı Holding'e ait Oran kenti yakınlarındaki Demir Çelik fabrikasını ziyaret ederek, holding sahibi Fuat Tosyalı'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı