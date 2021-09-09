Son dakika haberleri: Bakan Çavuşoğlu, Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı ile görüştü
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Son dakika haberleri: Bakan Çavuşoğlu, Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı ile görüştü

Son dakika haberleri: Bakan Çavuşoğlu, Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı ile görüştü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye Ulusal Koalisyonu (SUKO)??Başkanı Dr. Salem Al-Meslet'i kabul etti.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye Ulusal Koalisyonu (SUKO)

??Başkanı Dr. Salem Al-Meslet'i kabul etti.Bakan Çavuşoğlu, SUKO ??Başkanı Dr. Salem Al-Meslet ile bakanlıkta bir araya geldi. Salem Al-Meslet'e Suriye Müzakere Komisyonu Başkanı ??Enes Abdah ve Suriye Geçici Hükümeti ??Başkanı Abdurrahman Mustafa da eşlik etti. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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