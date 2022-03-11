Bakan Çavuşoğlu, Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Abdisaid Muse Ali ile görüştü - Haberler

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Bakan Çavuşoğlu, Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Abdisaid Muse Ali ile görüştü

AA - Güncel
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Bakan Abdisaid Muse Ali'yle tokalaşması İki bakanın fotoğraf çekilmesi ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında, Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Abdisaid Muse Ali ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Bakan Abdisaid Muse Ali'yle tokalaşması

İki bakanın fotoğraf çekilmesi ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında, Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Abdisaid Muse Ali ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Abdisaid Muse Ali ile görüştü

AA / Güncel

Antalya Diplomasi Forumu, Mevlüt Çavuşoğlu, Somali, Muse, Güncel, Haberler

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