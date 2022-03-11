Bakan Çavuşoğlu, Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Abdisaid Muse Ali ile görüştü
AA - Güncel
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Bakan Abdisaid Muse Ali'yle tokalaşması İki bakanın fotoğraf çekilmesi ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında, Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Abdisaid Muse Ali ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Bakan Abdisaid Muse Ali'yle tokalaşması
İki bakanın fotoğraf çekilmesi ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında, Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Abdisaid Muse Ali ile görüştü.
AA / Güncel