Son dakika haber | - Bakan Çavuşoğlu, Semerkant'ta Kerimov'un kabrini ziyaret etti
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Son dakika haber | - Bakan Çavuşoğlu, Semerkant'ta Kerimov'un kabrini ziyaret etti

07.03.2021 16:36 | Son Güncelleme: 07.03.2021 16:43

Son dakika haberlerine göre - Bakan Çavuşoğlu, Semerkant'ta Kerimov'un kabrini ziyaret etti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Semerkant'ta Özbekistan Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı İslam Kerimov'un kabrini ziyaret etti.

- Bakan Çavuşoğlu, Semerkant'ta Kerimov'un kabrini ziyaret etti

SEMERKAND - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Semerkant'ta Özbekistan Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı İslam Kerimov'un kabrini ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyarette bulunduğu Özbekistan'ın Semerkant şehrine geldi. Türkiye'nin Semerkant Başkonsolosluğunun resmi açılış törenine katılan Çavuşoğlu, sonrasında Özbekistan'ın ilk Cumhurbaşkanı İslam Kerimov'un kabrini ziyaret edip dua etti. Çavuşoğlu, Semerkant'ta Emir Timur'un kabrini de ziyaret etti.

Son dakika haber | - Bakan Çavuşoğlu, Semerkant'ta Kerimov'un kabrini ziyaret etti
Son dakika haber | - Bakan Çavuşoğlu, Semerkant'ta Kerimov'un kabrini ziyaret etti
Son dakika haber | - Bakan Çavuşoğlu, Semerkant'ta Kerimov'un kabrini ziyaret etti
Son dakika haber | - Bakan Çavuşoğlu, Semerkant'ta Kerimov'un kabrini ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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