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Bakan Çavuşoğlu, Sadık Ahmet'in ailesini kabul etti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Batı Trakya Türklerinin lideri merhum Dr. Sadık Ahmet'in ailesini kabul etti.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Batı Trakya Türklerinin lideri merhum Dr. Sadık Ahmet'in ailesini kabul etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Batı Trakya Türklerinin lideri merhum Dr. Sadık Ahmet'in doğum yıl dönümü nedeniyle eşi Işık Ahmet, çocukları Levent ve Funda ile torunlarını kabul etti. Sadık Ahmet'in ailesiyle Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya gelen Bakan Çavuşoğlu, aileyle hatıra fotoğrafı çekindi.

Bakan Çavuşoğlu, Sadık Ahmet'in ailesini kabul etti

Bakan Çavuşoğlu, Sadık Ahmet'in ailesini kabul etti

Bakan Çavuşoğlu, Sadık Ahmet'in ailesini kabul etti

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