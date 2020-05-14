Bakan Çavuşoğlu'ndan Dominik'teki vatandaşların kendi uçağıyla Türkiye'ye gelmesini sağlayan Acun Ilıcalı'ya teşekkür Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cayman Adaları ve Havana'da bulunan Türk vatandaşlarımızı Dominik Cumhuriyeti'ne getirmek için kendi uçağını gönderen Acun Ilıcalı'ya çok teşekkür etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cayman Adaları ve Havana'da bulunan Türk vatandaşların Dominik Cumhuriyeti'ne tahliyesi için uçağını seferber eden Acun Ilıcalı'ya Twitter hesabından teşekkürlerini iletti.

TÜRKLERİ GETİREN UÇAK DOMİNİK'TEN HAVALANDI

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Karayipler bölgesinde farklı ülkelerde bulunan Türk vatandaşlarını tahliye eden uçağın, Dominik Cumhuriyeti'nden havalandığını duyurdu. Çavuşoğlu açıklamasında şunları kaydetti:

"Karayipler bölgesinde farklı ülkelerde bulunan vatandaşlarımızı ve dost, kardeş komşu ülke vatandaşlarını tahliye eden uçağımız Dominik Cumhuriyeti'nden havalandı. Cayman Adaları ve Havana'da bulunan vatandaşlarımızı Dominik Cumhuriyeti'ne getirmek için kendi uçağını gönderen Acun Ilıcalı'ya çok teşekkür ediyoruz. Uçakta bulunan,154 vatandaşımız ile birlikte 1 Azerbaycan, 42 Macaristan, 28 Romanya ve 1 Tunus vatandaşlarını ülkemize getiriyoruz."

Kaynak: DHA