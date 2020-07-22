Bakan Çavuşoğlu, Malabo Büyükelçiliği açılışını yaptı
Bakan Çavuşoğlu, Malabo Büyükelçiliği açılışını yaptıEkvator Ginesi, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyareti kapsamında geldiği Ekvator Ginesi'nde Türkiye'nin Malabo Büyükelçiliği'nin açılışını yaptı.
22.07.2020 16:36 | Son Güncelleme: 22.07.2020 16:45
Bakan Çavuşoğlu, Malabo Büyükelçiliği açılışını yaptı
Ekvator Ginesi, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyareti kapsamında geldiği Ekvator Ginesi'nde Türkiye'nin Malabo Büyükelçiliği'nin açılışını yaptı.
Kaynak: DHA