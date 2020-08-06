Bakan Çavuşoğlu, Libya Başbakanı Sarrac ile görüştü Bakan Çavuşoğlu, Libya Başbakanı Sarrac ile görüştüLibya, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Maltalı mevkidaşı Evarist Bartolo ile birlikte Libya'ya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, Libya Başbakanı Sarrac ile görüştü Libya, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Maltalı mevkidaşı Evarist Bartolo ile birlikte Libya'ya geldi. Bakan Çavuşoğlu, Başkanlık Konseyi Binası'nda Libya Başbakanı Feyyaz Sarrac ile görüştü. Kaynak: DHA