Bakan Çavuşoğlu, Estonya Dışişleri Bakanı Liimets ile görüştü
Litvanya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Estonya Dışişleri Bakanı Eva-Maria Liimets ile görüştü.
Litvanya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Estonya Dışişleri Bakanı Eva-Maria Liimets ile görüştü.
Görüşmeye dair sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Estonya Dışişleri Bakanı Eva-Maria Liimets ile bir araya geldik. İlişkilerimizi karşılıklı ziyaretlerle güçlendirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı