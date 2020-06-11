Bakan Çavuşoğlu, canlı yayında Ayasofya'nın tapusunu gösterdi
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Bakan Çavuşoğlu, canlı yayında Ayasofya'nın tapusunu gösterdi

Konuk olduğu televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Kesinlikle uluslararası bir konu değildir" diyerek Ayasofya'nın tapusunu gösterdi.

11.06.2020 12:18 | Son Güncelleme: 11.06.2020 12:43

Ayasofya tartışmaları gündemdeki sıcaklığını korurken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konuk olduğu canlı yayında konuyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"KİMSE TÜRKİYE'Yİ SORGULAMASIN"

Ayasofya'nın kesinlikle uluslararası bir konu olmadığı ifade eden Bakan Çavosoğlu, "Kimse Türkiye'yi sorgulamasın. ABD gibi bir ülkenin Türkiye'yi sorgulaması abesle iştigal. Irkçılık var, Müslüman düşmanlığı, yabancı düşmanlığı var. Türkiye ise tam tersini yapıyor. Böyle bir durumda Ayasofya'nın tartışmaya açılması, fetihten 567 yıl sonra Ayasofya'yı hatta İstanbul'u tartışmaya açmak manidar" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, canlı yayında Ayasofya'nın tapusunu gösterdi

UNESCO SÖZLEŞMESİNİ HATIRLATTI

Açıklamasının devamında canlı yayında Ayasofya'nın tapusunu gösteren Bakan Çavuşoğlu, "1972 UNESCO sözleşmesine baktığımızda o mülkiyetin bu şekilde cami ya da başka türlü kullanılmasına ilişkin bir şey yoktur. Bir derneğimiz Danıştay'a başvurdu. 2 Temmuz'da Danıştay kararını verecek. Burası bizim kendi egemenlik alanımız" şeklinde konuştu.

YUNANİSTAN'LA YAŞANAN GERGİNLİK

Yunanistan'la yaşanan gerginliği de değinen Çavuşoğlu, şöyle devam etti: "Esasen dini azınlıkların hakları konusunda sadece bize değil, dünyaya ders verecek en son ülkelerden biri Yunanistan. Avrupa'da camisi olmayan tek başkent Atina. Selanik'te sürekli açık bir cami yoktur. Batı Trakya'da Türk azınlıkların seçtiği müftüler namaz kıldırdığı için ceza aldı. Oradaki Türk azınlık, Türk adını da kullanamıyor. Yunanistan bu konuda üç kere mahkum edildi."

Bakan Çavuşoğlu, canlı yayında Ayasofya'nın tapusunu gösterdi

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