Çavuşoğlu, Bratislava Türk Şehitliği ve Anıtı'nın açılışını yaptı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çavuşoğlu, Bratislava Türk Şehitliği ve Anıtı'nın açılışını yaptı

07.10.2020 20:19 | Son Güncelleme: 07.10.2020 20:32

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birinci Dünya Savaşı'nda Galiçya Cephesinde şehit olan Türk askerleri için yapılan Bratislava Türk Şehitliği ve Anıtı'nın açılışını gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birinci Dünya Savaşı'nda Galiçya Cephesinde şehit olan Türk askerleri için yapılan Bratislava Türk Şehitliği ve Anıtı'nın açılışını gerçekleştirdi.

Bratislava Küresel Güvenlik Forumu'na katılmak ve ikili görüşmeler yapmak üzere Slovakya'da bulunan Çavuşoğlu, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Galiçya cephesinde kaybettiğimiz şehitlerimizin aziz hatırasını dost Slovakya topraklarında ilelebet yaşatmak üzere Bratislava Türk Şehitliği ve Anıtı'nı Slovakya Dışişleri Bakanı Ivan Korcok'la birlikte açtık. Tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Bu arada Çavuşoğlu, Bratislava Küresel Güvenlik Forumu kapsamında Kazak mevkidaşı Muhtar Tleuberdi ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Bratislava Türk Şehitliği ve Anıtı'nın açılışını yaptı
Çavuşoğlu, Bratislava Türk Şehitliği ve Anıtı'nın açılışını yaptı
Çavuşoğlu, Bratislava Türk Şehitliği ve Anıtı'nın açılışını yaptı
Çavuşoğlu, Bratislava Türk Şehitliği ve Anıtı'nın açılışını yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Erkan Kandemir Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şehrazat Sezen Aksu Ajda Pekkan Acun Ilıcalı
Spor Babel Samatta Caner Erkin Fırat Aydınus Steven Gerrard
Daha Fazla Ateş Ekim Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çavuşoğlu, Bratislava Türk Şehitliği ve Anıtı'nın açılışını yaptı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.10.2020 20:34:47. #1.14#
title