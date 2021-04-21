Bakan Bilgin'in Bayburt'taki hemşehrileri gururlu
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Bakan Bilgin'in Bayburt'taki hemşehrileri gururlu

Bakan Bilgin'in Bayburt'taki hemşehrileri gururlu
Demirören Haber Ajansı / Murat SÖYLEMEZ - Haberler | Güncel

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na Vedat Bilgin'in getirilmesi memleketi Bayburt'un Aydıntepe ilçesi sakinlerini mutlu etti.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na Vedat Bilgin'in getirilmesi memleketi Bayburt'un Aydıntepe ilçesi sakinlerini mutlu etti.

Aydıntepe ilçesi sakinleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na hemşerileri Vedat Bilgin'in getirilmesi dolayısıyla sevinç yaşadı. İlçe halkı çok başarılı olduğunu belirttikleri Bilgin'in kendilerini gururlandırdıklarını söyledi. Bakan Bilgin'in amcası Musa Bilgin çok gururlandıklarını belirterek "Kendisini ben okutmuştum. Çok yetenekli ve başarılıydı. Bakan olmasından dolayı mutlu olduk" dedi.

Yengesi Nurhayat Bilgin de "Kendisini biz büyüttük. Her zaman arar gelir. Halimizi hatırımızı sorar. Bakan olmasına çok sevindik" diye konuştu.

Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk ise "İlçemiz adına çok sevindik. Bakanlığı döneminde ülkemiz ve Bayburt için önemli çalışmalar yapacaktır. Kendisi ile birlikte okuduk. Çok başarılı bir öğrenciydi. İlçemiz adına gurur duyduk" dedi.


Bakan Bilgin'in Bayburt'taki hemşehrileri gururlu
Bakan Bilgin'in Bayburt'taki hemşehrileri gururlu
Bakan Bilgin'in Bayburt'taki hemşehrileri gururlu
Bakan Bilgin'in Bayburt'taki hemşehrileri gururlu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat SÖYLEMEZ

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