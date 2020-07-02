Bakan Albayrak ve ailesine yönelik hakaret içerikli paylaşımlara ilişkin soruşturma Sosyal medyada Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ailesini hedef alan hakaret içerikli paylaşımlar nedeniyle İstanbul'da gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Sosyal medyada Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ailesini hedef alan hakaret içerikli paylaşımlar nedeniyle İstanbul'da gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada Bakan Albayrak ile eşi Esra Albayrak'ı hedef alan hakaret içerikli yorumlara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Ar-Ge Bilgi İşlem Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheli Mehmet Fatih K. (26) ve Muammer K. (42) Çağlayan Adliyesine sevk edildi. Öte yandan İstanbul'da 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği, 7 şüphelinin gözaltına alındığı, yaşı küçük 1'inin Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildiği, gözaltına alınan 4 şüpheli de dün emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Olaya ilişkin 1 kişinin yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Kaynak: AA