Bakan Albayrak'tan, Danıştay Başkanı Yiğit'e hayırlı olsun ziyareti HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Danıştay Başkanlığı görevine yeni başlayan Zeki Yiğit'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Danıştay Başkanlığı görevine yeni başlayan Zeki Yiğit'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Danıştay Başkanlığı görevine yeni başlayan Sayın Zeki Yiğit'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Kendisine ve tüm ekibine yeni dönemde başarılar diliyorum." dedi.

Kaynak: DHA