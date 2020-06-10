Bakan Albayrak'tan, Danıştay Başkanı Yiğit'e hayırlı olsun ziyareti
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Danıştay Başkanlığı görevine yeni başlayan Zeki Yiğit'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
10.06.2020 18:15 | Son Güncelleme: 10.06.2020 18:29
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Danıştay Başkanlığı görevine yeni başlayan Zeki Yiğit'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Danıştay Başkanlığı görevine yeni başlayan Sayın Zeki Yiğit'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Kendisine ve tüm ekibine yeni dönemde başarılar diliyorum." dedi.
Kaynak: DHA