Bakan Akar ve Komutanlar İran Hududundaki Tedbirleri İnceledi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvveleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile İran hududundaki tedbirleri yerinde denetledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvveleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile İran hududundaki tedbirleri yerinde denetledi.

Sabah saatlerinde Van'a gelen Milli Savunma Bakanı Akar ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Avsever'i, Ferit Melen Havalimanında Vali Mehmet Emin Bilmez, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Buradan helikopterle sınır hattı boyunca incelemelerde bulunan Bakan Akar Vali Bilmez ve komutanlar daha sonra sıfır noktasındaki 2 bin 618 rakımlı Kocaçukur Tepe gözetleme mevzisine gitti.

Tedbirleri yerinde inceleyen, faaliyetlere ilişkin Vali Mehmet Emin Bilmez ve bölgedeki komutanlardan bilgi alan Bakan Akar'a sahadaki durumu sorduğu Mehmetçik, "Biz buradayken ne terörist ne yasa dışı göçmen yurdumuza girebilir. " yanıtını verdi.

Milli Savunma Bakanı Akar, Vali Bilmez ve komutanlar daha sonra 2 bin 430 rakımlı Hangedik Üs Bölgesi'ne geçti.

Hudut tekmili alan Bakan Akar, 2. Hudut Bölük Komutanına Türk bayrağı emanet etti. Bölük Komutanı da Türk Bayrağını öperek teslim aldı.

İncelemelerinin ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Vali Mehmet Emin Bilmez ve beraberindeki komutanlar bölgeden ayrıldı.

Kaynak: Habermetre