Bakan Akar'dan Yunanistan'a 'Navtex' tepkisi: Bu tacizden başka bir şey değil
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Bakan Akar'dan Yunanistan'a 'Navtex' tepkisi: Bu tacizden başka bir şey değil

14.12.2020 17:29 | Son Güncelleme: 14.12.2020 17:39

Milli Savunma Bakanı Akar Yunanistan'ın Navtex'leri ile ilgili olarak, "Bu konu komşumuz tarafından istismar ediliyor. Bu, tacizden başka bir şey değil, iyi komşuluk ilişkilerine aykırı" dedi. Akar ayrıca, ''Türkiye ile görüşmek yerine AB'den, başka kapılardan medet umuyor. Bunların çıkmaz yol olduğunu görmeleri lazım'' ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın Türkiye'nin tepkisini çeken hamleleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Hulusi Akar "Navtex'ler komşumuz tarafından istismar ediliyor. Bu, tacizden başka bir şey değil, iyi komşuluk ilişkilerine aykırı." dedi. Akar açıklamasının devamında "Yunanistan, Türkiye ile görüşmek yerine AB'den, başka kapılardan medet umuyor. Bunların çıkmaz yol olduğunu görmeleri lazım." ifadelerini kullandı.

F-35 AÇIKLAMASI

Akar "Türkiye'nin ortağı olduğu F-35'lerle ilgili kararın doğru, makul, mantıklı, uluslararası hukuka, ekonomik ve ticari kurallara uygun olmadığını da tekrar söylüyoruz. Umuyorum, dostlarımız, müttefiklerimiz bu yanlışlarından döneceklerdir" şeklinde konuştu.

Bakan Akar'dan Yunanistan'a 'Navtex' tepkisi: Bu tacizden başka bir şey değil
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