Bakan Akar'dan Erbil ziyareti (2)
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Bakan Akar'dan Erbil ziyareti (2)

19.01.2021 18:47 | Son Güncelleme: 19.01.2021 18:54
Bakan Akar'dan Erbil ziyareti (2)

IKBY BAŞKANI NEÇİRVAN BARZANİ İLE BİR ARAYA GELDİMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile birlikte Erbil'deki temaslarını sürdürdü.

IKBY BAŞKANI NEÇİRVAN BARZANİ İLE BİR ARAYA GELDİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile birlikte Erbil'deki temaslarını sürdürdü. Bakan Akar, Başbakanlık ziyareti ardından Başkanlık binasına geçti. Bakan Akar'ı IKBY Başkanı Neçirvan Barzani "Sayın Bakanım hoş geldiniz" ifadesiyle kapıda karşıladı. Baş başa görüşen Bakan Akar ve Barzani, heyetler arası görüşmeye de başkanlık etti. Bakan Akar, görüşme öncesinde görüşmelerin bölge, Irak ve Türkiye için hayırlı sonuçlar getirmesi temennisinde bulundu. Barzani de Bakan Akar'ı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. 


Bakan Akar'dan Erbil ziyareti (2)
Bakan Akar'dan Erbil ziyareti (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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