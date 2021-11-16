Bakan Akar'dan çok net F-16 mesajı: ABD'nin tavrı olumsuz olursa alternatifler değerlendirilir

Milli Savunma Bakanı Akar TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2022 yılı bütçe sunumu kapsamında açıklamalarda bulundu.Bakan Akar, terörle mücadelede FETÖ, PKK/PYD-YPG, DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadelenin artarak devam ettiğini belirterek, F-16 sorunu hakkında da net mesajlar verdi.

"S- 400 GEREKÇE GÖSTERİLEREK F- 35 ALIMIMIZ ENGELLENDİ"

Bakan Akar, gündemdeki S-400, F-35 ve F-16 ile ilgili gelişmelere yönelik şöyle konuştu:

"S-400 bir savunma silah sistemi olup; S-300, NATO İttifakı içinde nasıl kullanılıyorsa, S-400 sistemi de bizde aynı şekilde kullanılacaktır. F-35 projesinde ise tüm sorumluluklarımızı yerine getirmemize rağmen, S-400 gerekçe gösterilerek F-35 tedarikimiz engellenmiştir. Bu gelişmeler üzerine Türk ve ABD heyetleri, 27 Ekim 2021'de Ankara'da bir araya gelmiştir. Bu görüşmede Türkiye'nin uğradığı zararın nasıl telafi edileceği de dahil olmak üzere, F-35 için yaptığımız harcamaların geri ödenmesine yönelik görüş ve taleplerimiz iletilmiştir. Mali hususlarda ayrıntılı olarak müzakerelerde bulunmak üzere, 2022 yılı başlarında ABD'de yeniden bir araya gelinmesi hususunda mutabık kalınmıştır."

"ALTERNATİFLERİ DEĞERLENDİRMEK DURUMUNDA KALIRIZ"

Akar, bunun yanı sıra yeni F-16 tedariki ve mevcut F-16 savaş uçaklarından bir kısmının modernize edilmesi için resmi talebin Yabancı Askeri Satışlar (FMS) çerçevesinde ABD'ye 30 Eylül 2021'de iletildiğini hatırlatarak, "ABD yönetiminin konuya olumlu yaklaşabileceğini düşünüyoruz ancak süreç Kongre onayına tabi olacağından, gelişmeleri yakından takip ediyoruz. ABD'nin tavrının olumsuz olması durumunda Türkiye, içinde bulunduğu tehdit ortamında güvenliğini sağlayabilmek için zorunlu ve tabii olarak başka alternatifleri değerlendirmek durumunda kalacaktır. Bu ve benzeri sorunları görüşmek üzere temaslarımız sürmekte olup, şu anda da bakanlığımızdan bir heyet ABD'de bulunmaktadır" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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