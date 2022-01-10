Bakan Akar, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Hasanov görüşmede Akçakale hudut hattında 3 kahraman silah arkadaşımızın şehit olduğu saldırı dolayısıyla taziyelerini bildirdi. Görüşmede ayrıca; askeri eğitim iş birliği faaliyetleri hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet