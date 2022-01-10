Bakan Akar, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü - Haberler
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Bakan Akar, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü

Bakan Akar, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Hasanov görüşmede Akçakale hudut hattında 3 kahraman silah arkadaşımızın şehit olduğu saldırı dolayısıyla taziyelerini bildirdi. Görüşmede ayrıca; askeri eğitim iş birliği faaliyetleri hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.


Milli Savunma Bakanı Akar, gazetecilerle bir araya geldi: (2)

Milli Savunma Bakanı Akar, gazetecilerle bir araya geldi: (2)

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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