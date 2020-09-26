Bakan, 2. sınıfların yüz yüze eğitimi için güzel haberi verdi! Diğer sınıfların durumu ise 3 haftalık değerlendirmeye bağlı

Dün Sağlık Bakanı Koca vaka artış hızının kontrol altına alındığını açıkladı. Bu noktada gözler, yüz yüze eğitime başlayan okul öncesi ve 1. sınıflardan sonra diğer sınıfların akıbetine çevrildi. Milli Eğitim Bakanı Selçuk ise 2. sınıfları okula almak için çalışmaların başladığını söyledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle 21 Eylül'de okul öncesi ve 1. sınıfların kademeli olarak yüz yüze eğitime başlaması sonrası gözler diğer sınıflara, lise ve ortaokulların ne zaman yüz yüze eğitime başlayacağına çevrildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuyla ilgili olarak şu an 2. sınıfları okula almak için çalışmaları olduğunu belirtti. Diğer sınıfların okula dönebilmesi içinse 3 haftalık değerlendirmenin göz önünde bulundurulacak. Bilindiği gibi dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka artış hızının kontrol altına alındığını belirtmişti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN Türk canlı yayınında Hande Fırat'ın sorularını yanıtladı. Selçuk diğer sınıfların ne zaman okula başlayacağı ile ilgili şunları söyledi:

"Okuma yazma sürecinde okuma bayramı diye bir şey var. Bu Mart'tan sonra çocuklar hazır olur. Daha sonra yıl sonuna doğru eğlenceli bir şekilde çalışma yapılır. Bu çocuklarımız işin temelini aldılar. Fakat eksik kaldıkları yerlerde bu çocuklarımızı ilk önce yüz yüze eğitime almak istiyoruz. 2. sınıfları okula almak için çalışmamız var.

"KONTROLLÜ GİDELİM İSTİYORUZ"

Bilim Kurulu'nun öneri paketi oluyor. Genel sadece okul değil çevre hayatla ilgili. Sağlık Bakanlığı bir çalışma yapıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde istişare yapılıyor. Daha önceki yıllarda biz arkadaşlarla oturup şu tarihte açılsın diyebiliyorduk. Şimdi bu iş bütünsel bir iş. Bu süreçte Sağlık Bakanımızın, Kabine'de yapacağı sunumun sonucunda ortaya çıkan tabloda önümüzdeki sürece baktığımızda "Şu şu sınıflar açılabilir" önerisi geliyor. Bizim de önerimiz geliyor. Bunun doğrultusunda adımları atıyoruz. AB ülkelerine bakın tüm öğrencileri, bütün sınıfları alıyorlar. Bu da bir tercih ama biz Türkiye'de benzer koşullara sahip ülkelerin yaptığı gibi tamamını alalım istemiyoruz. Kontrollü gidelim istiyoruz. Aşama aşama sınıf sınıf gidelim istiyoruz. Herhangi bir risk olsun istemiyoruz. Grup grup bakmak lazım. Şu sınıflar da denebilir, şu gruplar da denebilir.

"NASIL VEBAL ALTINDA OLDUĞUMUZU KİMSE BİLEMEZ"

Bütün ülkeler okulları açıyor da siz niye 1. sınıftan başladınız diye bir eleştiri bekledim. Elbette haklılık payı olabilir, elbette saygı duyuyoruz. Bizim görevimiz herkesi dinlemek. Ama burada karar verirken makul olan şu: Bir kararı bilimsel tabloya bakarak ortaya koyarsınız. Bunların hepsini okurken bunlar sonucunda bir görüş oluşturursunuz. Bizim nasıl bir vebal altında olduğumuzu kimse bilemez. Bu karar altında ne kadar ezildiğimizi bilmeleri lazım. Bu karar eğitimsel kararın çok ötesinde.

"AMACIMIZ, TEMELLİ OLARAK HEPSİNİ AÇMAK"

Bu kararı verirken bilimsel verilerimiz var. Biz de diyoruz ki biraz geç kalalım, sağlık çok önemli. Risk varsa biz yokuz diyoruz. O yüzden de tam hizasında bırakıyoruz. Diğer sınıflarla ilgili de birkaç hafta sonra değerlendirme yapacağız. Takvim olamaz, ben vaka sayısının seyrini bilemiyorum. Bilim Kurulu'nun 1 ay sonrası için ne diyeceğini bilemiyorum. Bunu bilemezken şöyle olacak demek olmaz. Dikkatli konuşmalıyız, dikkatli karar vermeliyiz. Bizim amacımız ne? Temelli hepsini açmak.

"SÜREKLİ İRTİBAT HALİNDEYİZ"

3 ay önce bir şey söyledim ben. Dedim ki: Bizim senaryolarımız var. Onlardan birini uygulayacağız. Bugün o süreç gerçek oldu. 2+5 uygulamasını devreye soktuk. Eğer Bakan Koca, "Şu ille ilgili tavsiyemiz var" derse onla ilgili düşünceleri dikkate almalıyız. Biz duruma bakarak esnek bir karar almak zorundayız. Biz Sağlık Bakanlığı'yla her gün görüşüyoruz. Sürekli irtibat halindeyiz."

UMUTLANDIRAN HABERİ, FAHRETTİN KOCA VERDİ

Dün Samsun'da koronavirüs toplantısı gerçekleştiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son bir haftadır ülke çapında alınan tedbirler ve sıkı denetim sayesinde vaka artış hızımızın kontrol altına alındığını söylemek istiyorum ama bu bizi asla ve asla rehavete sürüklememelidir" demişti.