BAKA'nın yönetim kurulu toplantısı Antalya'da yapıldı
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BAKA'nın yönetim kurulu toplantısı Antalya'da yapıldı

BAKA'nın yönetim kurulu toplantısı Antalya'da yapıldı
Anadolu Ajansı / Orhan Çiçek - Haberler | Güncel

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansının (BAKA) ağustos ayı olağan yönetim kurulu toplantısı, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu başkanlığında Antalya'da gerçekleştirildi.

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansının (BAKA) ağustos ayı olağan yönetim kurulu toplantısı, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu başkanlığında Antalya'da gerçekleştirildi.

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, toplantıya Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Burdur Valisi Ali Arslantaş, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Burdur İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık, Isparta İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Keskin, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Tutar ve BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler katıldı.

BAKA Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Seymenoğlu, toplantının açılışında, görüşülecek projelerin hayırlı olmasını temenni etti.

2021 Yılı Ara Faaliyet Raporu, 2022 Yılı Çalışma Programı Taslağı ve 2022 Yılı Bütçe Taslağının görüşüldüğü toplantıda, genç istihdam, istihdam garantili eğitimler, turizm sektöründe uygulanabilecek stratejiler de değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca, Antalya için yeni turizm trendleri, iklim değişikliği, dijitalleşme, Kovid-19 gibi salgın dönemleri ve küresel dönüşümler masaya yatırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Çiçek

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