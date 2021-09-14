Baht Oyunu yeni bölüm ne zaman? Baht Oyunu 13. bölüm saat kaçta? Baht Oyunu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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BAHT OYUNU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bora ve Ada, birbirlerine olan aşklarını itiraf ederek sevgili olur. Ancak aralarındaki aşkı şirkette herkesten gizli yaşamaya kararlıdırlar. Bora'nın aşka tekrar inanmasını sağlayan Ada, büyük sırrını nasıl gizleyecek? Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

BAHT OYUNU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Selin'in Ali'yi kaçırdığını haber alan Bora ve Ada ikilinin peşine düşüyor. Ali ve Selin'i durdurmaya çalışırken kendilerini bir oyunun içinde bulurlar. Bu sırada şirkette Bora ve Ada'ya dair ilginç bir dedikodu yayılır. Onlara bir türlü ulaşamayan Rüzgar ve Tuğçe, karış karış Ada ile Bora'yı aramaya başlar. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Ali ve Selin'in planı işler. Nihayet baş başa kalan ikilinin duyguları açığa çıkar ve Bora, Ada'ya aşkını ilan eder. Çiçeği burnunda aşıklar ilişkilerini gizlemeye karar verirler ancak bu düşündükleri kadar kolay olmayacaktır.

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