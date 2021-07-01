Baht Oyunu 4. bölüm fragmanı izle! Baht Oyunu yeni bölüm fragmanı izle! KANAL D Baht Oyunu 3. bölüm izle!

Baht Oyunu 4. bölüm fragmanı izle! Baht Oyunu yeni bölüm fragmanı izle! Baht Oyunu yeni dizi fragmanları da yayınlandı. KANAL D'de yayınlanan Baht Oyunu 4. bölüm fragmanı izle! Baht Oyunu son bölüm özeti! Baht Oyunu 4. bölümde neler olacak? KANAL D Baht Oyunu 4. bölüm fragmanı izle! Baht Oyunu 3. bölüm izle

Baht Oyunu 3. bölüm full izle! Baht Oyunu 3. bölüm tamamı izle! KANAL D ekranların sevilen dizisi Baht Oyunu 3. bölüm seyret! Baht Oyunu 3. bölüm tek parça izle! Baht Oyunu 3. bölüm tamamı izle! Baht Oyunu 3. son bölüm fragmanı izle.

Baht Oyunu dizisi KANAL D ekranlarında 4. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 4. bölüm ile izleyici karşısına geçecek. KANAL D Baht Oyunu 4. bölümü ile başlıyor! Baht Oyunu yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Baht Oyunu 4. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

BAHT OYUNU 4. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

BAHT OYUNU 3. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Bora, Ada'yı da dağ evine çağırır.

Tuğçe, Ada'dan, Bora'nın günlük planlarını kendisine bildirmesini, bir nevi ajanlık yapmasını ister. Tuğçe'nin Bora'dan hoşlandığını anlayan Ada, bu teklifi kabul eder. Ardından konuyu Yasemin ve Selin'e açar ve onlardan aldığı akılla Tuğçe ile Bora'nın arasını yapmaya karar verir. Böylelikle Bora ve Tuğçe birlikte olacak, Rüzgar'da kendisine geri dönecektir. Ada işi bir adım ileriye götürerek Bora konusunda Tuğçe'ye akıl hocalığı yapmaya başlar. Bora'nın yazı dizisi için kullandığı chat programına girerek ismini vermeden Bora ile sohbet etmesini söyler.

Tuğçe'nin yazışma konusunda pek iyi olmadığını fark eden Ada, Bora ile kendisi yazışır. Karşısındaki gizemli kadının sohbetinden etkilenen Bora, yeni yazı dizisi için iyi bir malzeme bulduğunu düşünerek yazıştığı kişiyi yemeğe davet edince Tuğçe çok heyecanlanır. Şirkette Tuğçe ve Ada'yı sıkı fıkı gören Rüzgar'ın şüpheleri ise doğru çıkar. Ada'nın yaptığı yazışmalar sayesinde Tuğçe, Bora'nın kendisine aşık olduğuna inanmaya başlar ve Bora ile baş başa kalmak için bir fotoğraf çekimi işini bahane ederek dağ evine gitmeyi teklif eder. Bora, Ada'yı da dağ evine çağırır. Rüzgar ise Tuğçe ile yakın olabilmek için peşlerine takılınca ortalık fena karışacaktır.

BAHT OYUNU DİZİSİNİN KONUSU

Bahtınızın kara olduğuna bir kere inandıysanız, makus talihi yenmek pek de kolay değildir… Ancak ilk aşık oldukları erkeklerle evlenirlerse mutluluğu yakalayacaklarına inanan ve bunu başaramamış kadınlar arasında büyüyen Ada, tam da bu işe son noktayı koymak, kaderin çarkına çomağı sokmak üzeredir ki... Olanlar olur, Ada ilk aşkı olduğuna inandığı Rüzgar tarafından terk edilir. Ada mutluluk yolunda Rüzgar'ı geri kazanmak isterken karşısına Bora çıkar. Aşkı ve inancı arasında sıkışan Ada'yı, zorlu ve romantik bir yolculuk beklemektedir.

BAHT OYUNU DİZİ OYUNCULARI

Aytaç Şaşmaz (Bora), Cemre Baysel (Ada), İdris Nebi Taşkan (Rüzgar), Aslı Sümen (Tuğçe), Hande Subaşı (Nergis), Funda İlhan (Belma), Tuğba Çom Makar (Yasemin), Anıl Çelik (Ali), Ozan Dağgez (Evren), İrem Yüksel (Selin), Emrah Ben (Aslan), Suğdem Gözalır (Pırıl), Azra Aksu (Elif) ve Altan Erkekli (Zafer).