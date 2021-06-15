Baht Oyunu Rüzgar kimdir? İdris Nebi Taşkan kimdir, kaç yaşında, nereli?

Kanal D ekranlarına yepyeni bir dizi geliyor. Yaz dizilerinden Baht Oyunu bu akşam Kanal D ekranların' da başlıyor! Dizinin başrollerinde İdris Nebi Taşkan (Rüzgar), Aytaç Şaşmaz(Bora), Cemre Baysel (Ada) paylaştığı dizi heyecanla bekleniyor. Baht Oyunu' nun Rüzgar'sı İdris Nebi Taşkan'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Baht Oyunu Rüzgar kimdir? İdris Nebi Taşkan kimdir, kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!

15 Haziran Salı (bu akşam) ilk bölümü ile ekranlara gelecek olan ARC Film yapımı dizi Baht Oyunu heyecanla bekleniyor. Başrollerinde İdris Nebi Taşkan ( Rüzgar), Aytaç Şaşmaz, Cemre Baysel gibi isimler yer alıyor. İlgi çekici konusuyla seyirciye ekranlara kilitleyeceği düşünülen dizide genç oyuncu İdris Nebi Taşkan dikkat çekiyor.Peki, Baht Oyununun Rüzgar'sı İdris Nebi Taşkan kimdir, kaç yaşında, nereli? Baht Oyunu Rüzgar kimdir? İşte detaylar!

BAHT OYUNU RÜZGAR KİMDİR?

Rüzgar, Arnavut asıllı, çok yakıs¸ıklı, popu¨ler ve kadınlarla arası çok iyi olan bir adamdır. Grafik okumak ic¸in Tu¨rkiye'ye gelmis¸, üniversiteden atılıp sınır dıs¸ı edilmek u¨zereyken imdadına Ada yetis¸mis¸, Rüzgar da T.C. vatandas¸ı olmak ic¸in Ada ile evlenmiştir. Çok yetenekli fakat bir o kadar da sıkılgan olan Rüzgar, üniversitede su¨rekli bo¨lu¨m degˆis¸tirmis¸tir. Şimdi ise Bora'nın sahip oldugˆu sosyal ic¸erik platformunda çalışmaktadır.

İDRİS NEBİ TAŞKAN KİMDİR?

İdris Nebi Taşkan, 18 Ağustos 1997 tarihinde İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde doğan Türk oyuncu ve basketbolcudur.

24 yaşında olan İdris Nebi Taşkan, oyunculuk kariyerine 2014 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde oynayarak başladı. Daha sonra 2015-2016 yılları arasında Poyraz Karayel dizisinde oynadı. 2016 yılında Arkadaşlar İyidir dizisinde Eren karakterini canlandırdı. 2017-2018 yıllarında Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde Yasin karakterini canlandırdı. 2019 yılında Özgür Dünya filminde oynadı. Ve en son 2019-2020 yılları arasında Zalim İstanbul dizisinde Civan Yılmaz karakterini canlandırmıştır.

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