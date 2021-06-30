Baht Oyunu'nun yeni bölümü yine çok izlendi...Rüzgar, Tuğçe'ye evlenme teklifi.... Ada şimdi ne yapacak?
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Baht Oyunu'nun yeni bölümü yine çok izlendi...Rüzgar, Tuğçe'ye evlenme teklifi.... Ada şimdi ne yapacak?

Baht Oyunu'nun yeni bölümü yine çok izlendi...Rüzgar, Tuğçe'ye evlenme teklifi.... Ada şimdi ne yapacak?
Hürriyet - Haberler | Magazin

Baht Oyunu'nun üçüncü bölümünde Ada, Bora'nın aklına Tuğçe'yi işlemek için çeşitli oyunlara başvurdu.

Baht Oyunu'nun üçüncü bölümünde Ada, Bora'nın aklına Tuğçe'yi işlemek için çeşitli oyunlara başvurdu. Bora'nın yeni yazı dizisi için araştırmalara devam ettiğini öğrenen Ada ve Tuğçe, bir plan yaparak Bora'nın kullandığı chat programı üzerinden onunla yazışmaya başladılar. Bora'yı etkilemek için nasıl davranması gerektiğini çözen Ada, yazışmayı kendisi üstlendi. Ada ile sohbet ettiğini bilmeyen Bora, 'ideal kadın' rumuzlu kişinin fikirlerinden etkilendi. Bora bir hamle yaparak yazıştığı kadını yemeğe davet etmeye karar verdi. Bu sırada Tuğçe ve Rüzgar'ın ilişkisine son vermeye çalışan Ada, amacına ulaştı. Yemek davetini öğrenen Tuğçe, Bora'yla ilgili bir umut doğunca Rüzgar'dan ayrıldı. Rüzgar, ayrılığa Ada'nın sebep olduğunu anladı.

 Tuğçe, Bora'yla buluşmaya hazırlanırken Rüzgar'ın oyalaması sonucu yemeğe yetişemedi. Bora kalkmaya hazırlanırken Ada ile karşı karşıya geldi. Bunun üzerine Bora, Ada'yı kokoreççiye götürdü. İkili birlikte keyifli bir akşam geçirirken, Bora'nın samimi davranışları Ada'yı etkiledi ve patronu hakkındaki düşünceleri de değişmeye başladı.

 Bora, Ada ve Tuğçe'nin, bir çekim işi öncesi gittikleri dağ evinde ise sürprizler peş peşe geldi. Ada, Tuğçe'nin ısrarı üzerine bir yalan söyleyip dağ evinden ayrılacakken Rüzgar çıkageldi. Üstelik Rüzgar, Tuğçe ile yan yana olabilmek için Bora'nın arabasını bozdu. Böylelikle dörtlü dağ evinde mahsur kaldı.

 Ada koltukta uyurken Bora'nın yatağına düştü ve birlikte uyandılar. Sabahında ise Tuğçe'nin çığlıklarını duyan Bora ve Ada, elinde yüzükle Tuğçe'ye evlenme teklif eden Rüzgar'ı görünce hayli şaşırdılar.

 'Baht Oyunu' yeni bölümleri ile her Salı akşamı saat 20.00'de Kanal D'de...

Kaynak: Hürriyet

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