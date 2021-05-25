'Baht Oyunu'ndan ilk kareler

Yapımcılığını ve proje tasarımını Fatih Enes Ömeroğlu'nun üstlendiği, ARC Film imzalı dizi çok yakında seyirciyle buluşacak.

Yapımcılığını ve proje tasarımını Fatih Enes Ömeroğlu'nun üstlendiği, ARC Film imzalı dizi çok yakında seyirciyle buluşacak. İlk tanıtımıyla büyük ilgi gören dizinin başrollerinde Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel seyirci karşısına çıkacak.

BİR AŞK HİKAYESİ

Oyuncu kadrosunda İdris Nebi Taşkan, Aslı Sümen, Hande Subaşı, Funda İlhan, Tuğba Çom Makar, Anıl Çelik, Ozan Dağgez, İrem Yüksel, Emrah Ben, Suğdem Gözalır ve Altan Erkekli'nin de yer aldığı "Baht Oyunu", ilk aşkıyla mutluluğu yakalayamazsa sonsuza kadar mutsuz olacağına inanan Ada'nın hikayesini ekrana taşıyacak. Senaryosunu Erkan Birgören ve Tuna Kıygı'nın yazdığı dizinin yönetmen koltuğunda oturan isim ise Serdar Gözelekli.

Kaynak: Hürriyet