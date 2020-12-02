Baht hangi ülkenin para birimidir? Baht TL çevir, baht dolar çevirme linki!

Baht kelimesi Türkçe'de şans anlamına gelse de, bir para birimi olarak da kullanılmaktadır. Baht para biriminin ise hangi ülkeye ait olduğu sıklıkla merak edilen sorulardan biri olarak gündeme gelmekte. Peki , baht para birimi TL'ye nasıl çevrilir? Baht dolara çevir! Baht hangi ülkenin para birimidir? Baht kullanan ülkeler listesi!

Dünya üzerinde kullanılan pek çok para birimi bulunmaktadır. Bunlardan biri olan baht ise pek çok ülkede kullanılan bir para birimidir. Baht, ortadoğu ülkesinde kullanılan bir para birimidir. Baht hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Peki, baht hangi ülkenin para birimidir?

BAHT HANGİ ÜLKENİN PARA BİRİMİDİR?

Baht ya da resmî adıyla Tayland bahtı, Tayland'da kullanılan resmî para birimidir. Tayland Bankası tarafından dağıtılır. Bahtın alt birimi satang madeni para birimidir ve bir tane baht, 100 tane satanga bölünür.

Kâğıt para 20, 50, 100, 500 ve 1000 baht'lık banknotlar halinde bulunmaktadır. Banknotların üzerinde Tayland Kralı Bhumibol Adulyadej'ın resmi vardır.

Madeni para 1, 2, 5, 10 baht ve 25, 50 satang olarak bulunmaktadır.

ASYA PARA BİRİMLERİ

Orta Özbekistan somu, Kırgızistan somu, Somoni, Tenge, Türkmenistan manatı

Doğu Yuan, Hong Kong doları, Japon yeni, Kuzey Kore wonu, Güney Kore wonu, PatakaTögrög, Yeni Tayvan doları

Güney AfganiTaka, Ngultrum, Hindistan rupisi, Rufiyaa, Nepal rupisi, Pakistan rupisi, Sri Lanka rupisi

Güneydoğu Brunei doları, Kyat, Riel, Endonezya rupiahı, Laos kipi, Ringgit, Filipinler pesosu, Singapur doları, Baht, Dong

Batı Abhazya apsarı, Azerbaycan manatı, BAE dirhemi, Bahreyn dinarı, Ermeni dramı, Mısır lirası (Gazze Şeridi), İran riyali, Irak dinarı, Yeni İsrail şekeli, Ürdün dinarı (Batı Şeria), Kuveyt dinarı, Karabağ dramı (tanınmamış), Lübnan lirası, Katar riyali, Suudi Arabistan riyali, Suriye lirası, Türk Lirası, Umman riyali, Yemen riyali