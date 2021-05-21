Bahreyn'de "İsrail ve normalleşme" karşıtı gösteri düzenlendi
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Bahreyn'de "İsrail ve normalleşme" karşıtı gösteri düzenlendi

Bahreyn'de 'İsrail ve normalleşme' karşıtı gösteri düzenlendi
Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu - Haberler | Güncel

Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde, İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasının feshedilmesi çağrısı yapıldı.

Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde, İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasının feshedilmesi çağrısı yapıldı.

Bahreyn Avukatlar Cemiyetinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, ülkedeki gösteride Filistin bayrakları açılarak, İsrail'in düzenlediği saldırılara tepki gösterildi.

Öte yandan Bahreyn Normalleşme Karşıtı Derneğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da dernek binası önünde toplanan göstericilerin İsrail ile normalleşmenin feshedilmesini çağrısı yaptığı aktarıldı.

Göstericiler daha sonra yaptıkları yazılı açıklamada, Bahreyn Büyükelçisi'nin İsrail'den çekilmesi, normalleşme anlaşmasının kaldırılması ve halkın Filistin'e destek için yürüyüşlerine izin verilmesi çağrısında bulundu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin girişimleriyle Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Sudan ve Fas ile İsrail arasında ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmaları imzalanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu

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