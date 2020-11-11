Bahreyn Başbakanı Şeyh Halife bin Selman el Halife 84 yaşında öldü: 'Dünyanın en uzun süre görev yapan başbakanı'

Bahreyn Başbakanı Şeyh Halife bin Selman el Halife 84 yaşında öldü.

Bahreyn Başbakanı Şeyh Halife bin Selman el Halife 84 yaşında öldü. Suudi Arabistan'ın yakın müttefiki olan Şeyh Halife, dünyanın en uzun süre görev yapan başbakanıydı.

Bahreyn'in resmi haber ajansı, ülkenin İngiltere'den bağımsızlığını ilan ettiği 1971'den beri başbakan olan Şeyh Halife'nin ABD'de tedavi gördüğü Mayo Clinic'te yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Şeyh Halife, Kral Hamad bin İsa el Halife'nin amcasıydı.

Bahreyn'de El Halife hanedanı 1783'ten beri iktidarda.

Şeyh Halife bin Selman el Halife ülkesinde 2011'de patlak veren Arap baharı protestolarını sert bir şekilde bastırmıştı.

Bir hafta yas ilan edildi

Bahreyn medyası Şeyh Halife'nin Ağustos'ta "özel bir dış ziyaret için" ülkeden ayrıldığını açıklamıştı.

Öncesinde Almanya'da tedavi gören Şeyh Halife'nin hastalığının ne olduğu açıklanmamıştı.

Şeyh Halife'nin cenaze töreninin ne zaman yapacağı bilinmiyor.

Ülkede bir hafta süreyle yas ilan edilirken, devlet dairelerinin yarından itibaren üç gün süreyle kapalı olacağı bildirildi.

Bahreyn, ABD Donanması'nın 5'inci filosuna ev sahipliği yapıyor.