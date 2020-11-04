Bahis siteleri başkanlık için Joe Biden'ın şansını açık ara daha yüksek görmeye başladı

Tüm dünyanın sonuçlarını merakla beklediği ABD'deki başkanlık seçimlerinde, bahis siteleri Demoktatik Parti'nin adayı Joe Biden'ın kazanma ihtimalini açık ara daha yüksek görmeye başladı.

ABD'de yakın zamanların en yüksek katılımlı seçimi sona ererken oy sayımları devam ediyor. Seçimden öncesi anketlerdeki 8 puanlık farkı sandığa yansıtamayan Biden, bahis oranlarında yeniden öne geçti.

KRİTİK EYALETLER BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Genel oy dağılımında ve delege sayısında Joe Biden önde götürse de kritik eyaletlerde durum henüz belli değil.

İBRELER TRUMP'A DÖNÜKTÜ

Ülkede tüm hızıyla devam eden seçimlerde 'Kim Kazanır?' başlığıyla açılan bahislerde ibre sabah saatlerinde Donald Trump'a dönüktü. Daha önce yüzde 57,4 Joe Biden-yüzde 42,1 Donald Trump olarak belirlenen bahislerde Trump'ın oranı yüzde 63,7'ye yükselirken; Biden'ın oranı ise yüzde 35,8'e gerilemişti.

RÜZGAR TERSİNE DÖNDÜ

Saatlerin ilerlemesiyle başkanlık yarışında rüzgar farklı yönden esmeye başladı. Online bahis sitelerinde Joe Biden'ın başkanlık seçimini kazanma şansı aylardan sonra ilk kez az önce yüksek seviyelere fırladı.