Bahçesinde 5 metre uzunluğunda kardan uçak yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bahçesinde 5 metre uzunluğunda kardan uçak yaptı

22.01.2021 10:15 | Son Güncelleme: 22.01.2021 10:18
Bahçesinde 5 metre uzunluğunda kardan uçak yaptı

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde İbrahim Kurt, bahçesinde yaklaşık 5 metre uzunluğunda 2 metre yüksekliğinde kardan uçak yaptı.

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde İbrahim Kurt, bahçesinde yaklaşık 5 metre uzunluğunda 2 metre yüksekliğinde kardan uçak yaptı.

Serdivan ilçesi Çubuklu Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Kurt, yoğun kar yağışının ardından evinin bahçesinde biriken karları bir araya getirerek uçak yaptı. Geçen yıllarda arkadaşlarıyla birlikte kardan dev bir yılan ve gemi yapan İbrahim Kurt, koronavirüs salgını nedeniyle tek başına başladığı uçağı 4 günde tamamladı. İbrahim Kurt, 5 metre uzunluğunda, yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki kardan uçağın çizgilerinin ortaya çıkması için ise boya kullandı.Hayatında hiç uçağa binmediğini söyleyen İbrahim Kurt, "Yamaç paraşütü yapıyorum. O yüzden uçuş konusunda meraklıyım. Hiç uçakla uçamadığım için kardan uçak yapmayı düşündüm. Yağışın da güzel yağmasıyla birlikte karı değerlendirmek için uçak yaptım. Uçağı 4 günde inşa ettim. Koronavirüsten dolayı topluluklar pek oluşmuyor, ben de bir yardımcı arkadaş çağırmadım. Bu yüzden yardımcı bulamayınca kar toplaması, inşa etmesini biraz uğraştırmasına rağmen 4 günde tamamladım" dedi.


- Sakarya
Bahçesinde 5 metre uzunluğunda kardan uçak yaptı
Bahçesinde 5 metre uzunluğunda kardan uçak yaptı
Bahçesinde 5 metre uzunluğunda kardan uçak yaptı
Bahçesinde 5 metre uzunluğunda kardan uçak yaptı
Bahçesinde 5 metre uzunluğunda kardan uçak yaptı
Bahçesinde 5 metre uzunluğunda kardan uçak yaptı
Bahçesinde 5 metre uzunluğunda kardan uçak yaptı
Bahçesinde 5 metre uzunluğunda kardan uçak yaptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan OKTAR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Hande Erçel Gülben Ergen Şeyma Subaşı Ceyda Düvenci
Spor Ömer Ali Erol Bulut Serdar Aziz Gökhan Gönül Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Türk Rusya Joe Biden Sivasspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bahçesinde 5 metre uzunluğunda kardan uçak yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.1.2021 10:18:49. #1.15#
title