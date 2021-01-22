Bahçesinde 5 metre uzunluğunda kardan uçak yaptı

Serdivan ilçesi Çubuklu Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Kurt, yoğun kar yağışının ardından evinin bahçesinde biriken karları bir araya getirerek uçak yaptı. Geçen yıllarda arkadaşlarıyla birlikte kardan dev bir yılan ve gemi yapan İbrahim Kurt, koronavirüs salgını nedeniyle tek başına başladığı uçağı 4 günde tamamladı. İbrahim Kurt, 5 metre uzunluğunda, yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki kardan uçağın çizgilerinin ortaya çıkması için ise boya kullandı.Hayatında hiç uçağa binmediğini söyleyen İbrahim Kurt, "Yamaç paraşütü yapıyorum. O yüzden uçuş konusunda meraklıyım. Hiç uçakla uçamadığım için kardan uçak yapmayı düşündüm. Yağışın da güzel yağmasıyla birlikte karı değerlendirmek için uçak yaptım. Uçağı 4 günde inşa ettim. Koronavirüsten dolayı topluluklar pek oluşmuyor, ben de bir yardımcı arkadaş çağırmadım. Bu yüzden yardımcı bulamayınca kar toplaması, inşa etmesini biraz uğraştırmasına rağmen 4 günde tamamladım" dedi.

- Sakarya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan OKTAR