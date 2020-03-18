Bahçeşehir Üniversitesi online derslere başlıyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Bahçeşehir Üniversitesi online derslere başlıyor - Haber
Bahçeşehir Üniversitesi, Karadeniz, 23 Mart, Güncel

Bahçeşehir Üniversitesi online derslere başlıyor

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Korona virüs nedeniyle ara verilen eğitim öğretime, uzaktan eğitim sistemiyle devam edecek.

18.03.2020 15:17 | Son Güncelleme: 18.03.2020 15:18
Bahçeşehir Üniversitesi online derslere başlıyor

23 Mart tarihinde başlayacak eğitimler, yüz yüze derslere destek olması amacıyla itslearning yönetim uygulaması ve Adobe Connect sanal sınıf sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

Korona virüs sebebiyle 1 hafta ara verilen eğitimler, uzaktan eğitimlerle devam ediyor. Sürecin etkin ve verimli bir şekilde ilerleyebilmesi adına Bahçeşehir Üniversitesi, sınıfları online platforma taşıma kararı aldı. Halihazırda bütün derslerin öğrenme yönetim sisteminde oluşturulduğu ve her akademik dönem başında belirli aralıklarla eğitim teknologları tarafından öğretim üyelerine güncel sistem eğitimlerinin verildiğini ifade eden BAU Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz, uzaktan eğitim sistemiyle ilgili bilgiler verdi.

"Öğrencilerimiz ve akademisyenlerimiz bu konuda deneyimli"

BAU öğrencilerinin okula ilk başladığı gün bu sistemlere mobil cihaz ve PC üzerinden ulaşabilmekte olduğunu ve bu sistemi kullandıklarını belirten Prof. Dr. Şirin Karadeniz, "Hocalarımız geliştirdikleri içerikleri ve tüm ders kaynaklarını öğrenme yönetim sistemi üzerinden öğrencilerimize açmaktadır. Senkron ve asenkron işlenen uzaktan eğitim dersleri de programlarımızda mevcut olduğu için öğrencilerimiz ve akademisyenlerimiz bu konuda deneyimlidir. Korono virüs nedeniyle gündeme gelen online öğretimle birlikte üniversitemizin Uzaktan Eğitim Birimi ve diğer ilgili birimleri ile koordine olarak aksiyon planı oluşturulmuştur. Tüm derslerimizin etkin ve verimli bir şekilde online olarak verilmesi için tüm hazırlıklarımız tamamlanmıştır. Bunun yanı sıra tüm hocalarımızın var olan sistem bilgilerini güncellemek ve dijital pedagojiye göre daha etkin ders tasarımlarını gerçekleştirmeleri için eğitimler yapılmıştır. Tüm kampüslerdeki yarı zamanlı/tam zamanlı öğretim üyelerimize eğitimlerle birlikte süreçte yardımcı olacak kaynaklar hazırlanmış olup eğitim sonrası kendilerine iletilmiştir. Tüm öğrencilerimiz için de ek kılavuzlar hazırlanmıştır" şeklinde konuştu.

"Dersler fiziksel ortamdaki gibi sesli ve görüntülü olarak işlenecek"

Üniversitenin iki farklı platform ile uzaktan eğitim sürecini yürütüleceğinin söyleyen Karadeniz, sistem hakkında şu bilgileri verdi; "Canlı derslerimiz Adobe Connect sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir. Bu sistemde öğrenci ve akademisyenlerimiz eş zamanlı olarak bir araya gelip fiziksel ortamdaki gibi sesli ve görüntülü olarak derslerini işleyebilecektir. Bu sistemde aynı zamanda küçük anketler, soru – cevap, sunum yapma gibi etkileşimler mevcuttur. Dersler kayıt altına alınarak, öğrencilere ilgili dersi tekrar etme imkânı sunulmaktadır. Bununla birlikte, öğrenme yönetim sistemi ile bu dersler desteklenecektir; Platform üzerinden ilgili derse ait video, ses, içerik paylaşımı, tartışma forumu ve farklı soru çeşitlerinin olduğu, test ve ödev araçları ile ölçme değerlendirme yapılmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin birbirleri ve ilgili ders hocaları ile etkileşimini sağlamak amacı ile sistemin sahip olduğu anlık mesajlaşma araçları da aktif olarak kullanılmaktadır. Bunların yanı sıra öğrencilerimiz ve akademisyenlerimiz tüm iletişimlerini var olan sistem üzerinden mobil cihazlarındaki anlık bildirim özelliğini de kullanarak sürdürmektedir. Derslerimiz halihazırda devam eden program ile devam edecektir. Akademisyenlerimiz mevcut ders programları ile ilgili yapılan planlamalara göre online derslerini yürütebilecektir. Bu süreçte Uzaktan Eğitim Birimi online derslere katılarak derslerin sorunsuz yürütülmesini sağlayacaktır."

Öte yandan, bu kapsamda teknik destek sağlamak isteyenlerin, 7/24 Uzaktan Eğitim birimine telefon, mail ve teknik destek hattı üzerinden ulaşabilekken, sistemle ilgili sorun yaşanması durumunda kullanıcıların destek hattı ve kurumsal Whatsapp hattı üzerinden sorunlarını iletebileceklerini ifade edildi.

Kaynak: Bültenler

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

'Virüslüyüm' diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi, sonucu ağır oldu Haber
"Virüslüyüm" diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi, sonucu ağır oldu
Sosyal medyaya damga vurdu! 'Paniğe kapılmayın' sözünü en iyi anlatan görüntü Haber
Sosyal medyaya damga vurdu! "Paniğe kapılmayın" sözünü en iyi anlatan görüntü
Avrupa'da, 28 yaşındaki Türk kadın virüs sebebiyle hayatını kaybetti Haber
Avrupa'da, 28 yaşındaki Türk kadın virüs sebebiyle hayatını kaybetti
Kuyruğun ucu bucağı yok! 'Paniğe gerek yok' uyarıları dikkate alınmıyor Haber
Kuyruğun ucu bucağı yok! "Paniğe gerek yok" uyarıları dikkate alınmıyor
Alabora olan 78 milyon dolarlık yatın kime ait olduğu ortaya çıktı Haber
Alabora olan 78 milyon dolarlık yatın kime ait olduğu ortaya çıktı
Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Koronavirüs vaka sayısı arttı Haber
Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Koronavirüs vaka sayısı arttı
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Yeni Zelanda'da, koronavirüs nedeniyle lig erken bitirildi ve Auckland City şampiyon ilan edildi
Yeni Zelanda'da, koronavirüs nedeniyle lig erken bitirildi ve Auckland City şampiyon ilan edildi
EURO 2020'nin ertelenmesinin UEFA'ya maliyeti 1.9 milyar euro oldu
EURO 2020'nin ertelenmesinin UEFA'ya maliyeti 1.9 milyar euro oldu
Mücevherat sektörü koronavirüs nedeniyle çalışma saatlerini kısalttı
Mücevherat sektörü koronavirüs nedeniyle çalışma saatlerini kısalttı
Uzun sakallar koronavirüste enfeksiyonun yayılmasına neden olabilir
Uzun sakallar koronavirüste enfeksiyonun yayılmasına neden olabilir
Ana Romero, liglere ara verilince doktorluğa geri döndü ve koronavirüs sürecinde görev aldı
Ana Romero, liglere ara verilince doktorluğa geri döndü ve koronavirüs sürecinde görev aldı
Mehmet Demirkol, koronavirüse rağmen lig maçları için alınan 'devam' kararını eleştirdi
Mehmet Demirkol, koronavirüse rağmen lig maçları için alınan "devam" kararını eleştirdi
Son Dakika: BDDK kredi ödemelerindeki gecikmelere esneklik tanıdı
Son Dakika: BDDK kredi ödemelerindeki gecikmelere esneklik tanıdı
Rize'de umreden dönen 438 kişinin test sonuçları negatif çıktı
Rize'de umreden dönen 438 kişinin test sonuçları negatif çıktı
Rusya Japonlarla geliştirdiği taşınabilir Kovid-19 test cihazını nisanda üretmeyi planlıyor
Rusya Japonlarla geliştirdiği taşınabilir Kovid-19 test cihazını nisanda üretmeyi planlıyor
Liglerin devam kararına Sivassporlu Mert Hakan'dan tepki: Çünkü bizim ailemiz yok
Liglerin devam kararına Sivassporlu Mert Hakan'dan tepki: Çünkü bizim ailemiz yok
Trabzonspor, John Obi Mikel'in sözleşmesini feshetti
Trabzonspor, John Obi Mikel'in sözleşmesini feshetti
Dezenfektan, kolonya ve etil alkol ihraç etmek isten firmalar Ticaret Bakanlığı'ndan izin alacak
Dezenfektan, kolonya ve etil alkol ihraç etmek isten firmalar Ticaret Bakanlığı'ndan izin alacak
Günlük burç yorumları 18 Mart 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 18 Mart 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Koronavirüs nedeniyle Premier Lig iptal olursa, kayıp 750 milyon pound olacak
Koronavirüs nedeniyle Premier Lig iptal olursa, kayıp 750 milyon pound olacak
Real Madrid eski başkanı Lorenzo Sanz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Real Madrid eski başkanı Lorenzo Sanz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Vatandaşlar koronavirüs tedbirine karşı evden çıkmayınca Marmaray istasyonları boş görüntülendi
Vatandaşlar koronavirüs tedbirine karşı evden çıkmayınca Marmaray istasyonları boş görüntülendi
Keçileriyle çektiği videolarla tanınan Rizeli çoban, koronavirüse türkü yazdı
Keçileriyle çektiği videolarla tanınan Rizeli çoban, koronavirüse türkü yazdı
Gaziantepli ayakkabıcı, kendine has geliştirdiği yöntemle ayakkabıları yakarak boyayıp virüslerden temizliyor
Gaziantepli ayakkabıcı, kendine has geliştirdiği yöntemle ayakkabıları yakarak boyayıp virüslerden temizliyor
Gamze Özçelik, mahkeme kararıyla eski eşi Uğur Pektaş'ın çocuğunu görmesini yasakladı
Gamze Özçelik, mahkeme kararıyla eski eşi Uğur Pektaş'ın çocuğunu görmesini yasakladı
Erdoğan 'Güzel bir tablo bizi bekliyor' deyip önümüzdeki birkaç haftalık dönemi işaret etti
Erdoğan "Güzel bir tablo bizi bekliyor" deyip önümüzdeki birkaç haftalık dönemi işaret etti
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Çin Virüsü ile ilgili çok önemli haberleri açıklayacağım
Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Çin Virüsü ile ilgili çok önemli haberleri açıklayacağım
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Meral Akşener Ruhsar Pekcan Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Serra Yılmaz Meryem Uzerli Seren Serengil
Spor Falcao Burak Yılmaz Nihat Özdemir Fatih Karagümrük Robert Prosinecki
Daha Fazla Mart Türk Wuhan Almanya
Şu an buradasınız: Bahçeşehir Üniversitesi online derslere başlıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2020 16:25:45. #1.14#
title