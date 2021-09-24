Bahçeşehir Koleji Ücret İadesi sorunsalı!

Bahçeşehir Koleji ile ilgili bir çok konuda şikayetleri olan veliler bu konuda ki şikayetlerini dile getirmekte. Çocuğunu Ağustos ayında okula kayıt yaptıran bir velinin kaydını sildirmesi durumunda geri ödenmesi gereken ücret iadesini ödememesi bu şikayetlerden sadece birisi... Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ ÜCRET İADESİ SORUNU!

Bahçeşehir Koleji kitap fiyatlarının aşırı derecede yüksek olmasından sınav verimsizliğine, ücret iadesinden üslüba kadar bir çok konuda şikayetler mevcut. Bu şikayetlerden birisini aşağıda dile getirdik; Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

"Bahçeşehir Koleji Güzelbahçe kampüsüne ağustos ayında çocuğumun kaydını yaptırdım. Ancak sonradan vazgeçtim. Hukuki olarak kayıt iptali sonrası okul, eğitim ücretinin yüzde 10'u oranında kesinti yaparak 21 iş günü içinde ücret iadesi yapmalıdır. Kendileri de aynı şekilde beyan ettiler. Ancak 28 iş günü oldu, hala okul muhasebe kısmından ücret iadesi ile ilgili bilgi alamadım;işlemin merkez muhasebe kısmı tarafından yapıldığını, kendilerinin bilgisi olmadığını, hesap hareketlerini göremediklerini, merkezdeki ilgili kişilere ulaşamadıklarını ifade ettiler. Genel merkezi aradım, onlar da bilgileri olmadığını, iade işleminin ne aşamada olduğunu bilemediklerini, benim işlemimle Güzelbahçe kampüsü muhasebe kısmının ilgilenmesi gerektiğini ifade ettiler. Netice olarak iade işlemim ile ilgili tek bir muhatap bulamadım ve hukuki hakkımı aramak üzere başvuru yaptım. Kayıt iptali kararımın ne kadar doğru olduğunu bir kez daha anladım. Bu kuruma ne çocuğunuzu ne de paranızı emanet etmenizi öneririm."

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