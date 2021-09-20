Bahçeşehir Koleji ne zaman kuruldu? Bahçeşehir Koleji eğitim modeli nasıl?

Bahçeşehir Koleji, eğitm dünyasındaköklü b ir geçmişe sahip. Günümüzde yürüttüğü eğitsel faaliyetlerle sık sık gündem olan kolej farklı yönleriyle merak ediliyor. Bahçeşehir Koleji hakkında Bahçeşehir Koleji eğitimini hangi temeller üzerine kurmuştur, Bahçeşehir Koleji ne zaman kurulmuştur gibi konular araştırılıyor. İşte detaylar haberimizde...

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ NE ZAMAN KURULDU?

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları, 1968 yılında Laleli'de üç sınıflı bir dershane ile başladı. 2021 yılında da Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında eğitim faaliyetlerini sürdürüyor.

Enver Yücel, 1974 yılında henüz 17 yaşında bir gençken adım attığı eğitimcilik mesleğini bugün global bir eğitim markası haline getirdiği Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumlarının vizyoner kurucusu olarak sürdürüyor. Dünyada yaşanan tüm sorunların eğitimle çözüleceğine olan inancıyla, çağdaş ve geleceğin ihtiyaçlarına yönelik bir eğitim algısını ülkemizde yerleştirmek için durmadan çalışıyor. 1968 yılında kurulan Uğur Dershanesiyle başlayan bu serüven bu yıl 52. gurur yılıyla taçlanıyor. Kurucusu Enver Yücel'in vizyonu ve seçkin eğitim kadrosuyla Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları, bünyesinde bulunan Uğur Okulları, Uğur Kariyer Merkezi, Bahçeşehir Koleji, Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri, Uğur Hazırlık Liseleri ile BAU Global şemsiye altında; Bahçeşehir Üniversitesi, BAU International University Washington DC, BAU International University Berlin, BAU International Tıp Üniversitesi Batum, BAU Kıbrıs Bahçeşehir Üniversitesi, Mentora Dil Okulları, CES Toronto Dil Okulları ve IAR Roma ile yüz elli binden fazla öğrenciyi kaliteli eğitimle buluşturuyor. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

1994: BAHÇEŞEHİR KOLEJİNİN DOĞUŞU

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları ailesinin üyesi olarak 1994 yılında Bahçeşehir'de kurulan ilk kampüsünde eğitime başlayan Bahçeşehir Koleji, "kaliteli eğitimi daha çok çocuğa ulaştırmak" amacıyla Türkiye'nin dört bir yanında eğitim veriyor, bünyesinde bulunan Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri ile ülkemizde fen eğitimini dönüştürüyor. Enver Yücel'in, dünya standartlarında eğitimi ülkemizde yaygınlaştırmak amacıyla kurduğu Bahçeşehir Koleji, 2021–2022 eğitim öğretim yılı itibarıyla Türkiye'nin 63 ilinde 144 kampüsüyle eğitim veriyor.

Bahçeşehir Koleji kurulduğu 1994 yılından bu yana Türkiye'ye öncülük eden eğitim modelleri uyguluyor. Türkiye'de STEM eğitimini uygulayan ilk eğitim kurumlarından olan Bahçeşehir Koleji; Kişiye Özgü Öğretim Modeli (KÖM), Yapay Zekâ Okuryazarlığı, Master 6, Master Junior, Master First, Çift Dilli Eğitim gibi eğitim modelleri, Kodlama ve Robotik, Together, Sosyal Takip Programı (STP) gibi eğitim uygulamaları ile eğitimdeki yenilikçilik vizyonunu sürdürüyor.

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ FEN VE TEKNOLOJİ LİSELERİ

Geleceğin teknolojisine yön verecek, ülkemizi küresel ölçekte teknoloji liderleri arasında konumlandıracak genç bilim adamlarını yetiştirmek üzere ilk kampüsü 2006 yılında Bahçeşehir'de kurulan Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi, Türkiye'nin ve dünyanın saygın eğitim kurumları arasında yer alıyor.

Türkiye'de STEM eğitiminin uygulandığı ilk liselerden olan Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi, akademik ve teknolojik alt yapısı güçlü, araştırmacı, yenilikçi, üretken bir nesil yetiştiriyor. Fen eğitimini yalnızca fen derslerine odaklanan tek yönlü bir yapıdan çıkaran Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liselerinde öğrenciler akademik başarılarının yanında sosyal yönleri gelişmiş, yabancı dile hâkim, dünyayla bütünleşmiş kültürel donanıma sahip bireyler olarak yetişiyor. İstanbul Bahçeşehir'deki ilk Fen ve Teknoloji Lisesi kampüsünün ardından Türkiye'nin dört bir yanında daha çok çocuğun nitelikli fen eğitimiyle buluşturulması amacıyla İstanbul, Trabzon, Samsun, Diyarbakır, İzmir, Ankara, Gaziantep, Antalya, Hatay, Darıca, Eskişehir, Edirne, Manisa ve Ordu'da açılan yeni Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleriyle bu sayı Türkiye genelinde 16 kampüse çıktı. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ EĞİTİM MODELİ NEDİR?

STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) odaklı öğrenme,

Bilişimsel Düşünme Eğitimi,

Dijital Eğitim,

Çift Dilli Eğitim Sistemi,

Kişiye Özgü ÖğretimModeli

Mindful Okul

Haberler.com - Gündem