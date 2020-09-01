BAHÇELİEVLER'DE SİLAHLI SALDIRI: 2'Sİ AĞIR, 5 YARALI
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

BAHÇELİEVLER'DE SİLAHLI SALDIRI: 2'Sİ AĞIR, 5 YARALI

Bahçelievler'de kimliği belirsiz bir grup, daha önceden aralarında husumet bulunan bir gruba ateş açtı.

01.09.2020 00:52 | Son Güncelleme: 01.09.2020 01:00

Bahçelievler'de kimliği belirsiz bir grup, daha önceden aralarında husumet bulunan bir gruba ateş açtı. Açılan ateş sonucunda 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Olay yerinde 40'a yakın boş kovan bulundu.

Olay akşam saatlerinde Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre olay yerine iki otomobille gelen kimliği belirsiz bir grup, yol kenarında bekleyen aralarında daha önce husumet olduğu öğrenilen kişilere ateş açtı. Uzun namlulu silahlar ve tabancalarla açılan ateş sonucu 5 kişi yaralandı. Mermiler park halinde bulunan otomobillere ve bir dükkana da isabet etti. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler olay yerinden geldikleri otomobillerle kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Saldırının yaşandığı yere gelen olay yeri inceleme ekipleri incelemelerde bulundu. Saldırının yaşandığı cadde ve sokakta 40'a yakın boş kovan olduğu tespit edildi. Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

BAHÇELİEVLER'DE SİLAHLI SALDIRI: 2'Sİ AĞIR, 5 YARALI

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Suudi Arabistan'ın karantina merkezlerindeki göçmenler insanlık dışı koşullarda yaşıyor Dünya
Suudi Arabistan'ın karantina merkezlerindeki göçmenler insanlık dışı koşullarda yaşıyor
Veyis Ateş'in yeğeninin eşi, genç yaşta koronavirüse yenik düştü 3. Sayfa
Veyis Ateş'in yeğeninin eşi, genç yaşta koronavirüse yenik düştü
Sağlık çalışanının itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı! Çektiği video sonrası akıl hastanesine kapatılması gerektiğini düşünenler bile var Dünya
Sağlık çalışanının itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı! Çektiği video sonrası akıl hastanesine kapatılması gerektiğini...
Sokak ortasındaki infazın ve Trabzon'daki başka bir cinayetin baş şüphelisi yakalandı 3. Sayfa
Sokak ortasındaki infazın ve Trabzon'daki başka bir cinayetin baş şüphelisi yakalandı
Ünlü motosikletçi Miguel Oliveira, 11 yıldır gizli ilişkisi olduğu üvey kardeşiyle nişanlandı Spor
Ünlü motosikletçi Miguel Oliveira, 11 yıldır gizli ilişkisi olduğu üvey kardeşiyle nişanlandı
Sosyal medyada hakkında çirkin ifadelerde bulunulan Büşra hemşireye, Bakan Koca'dan destek mesajı Güncel
Sosyal medyada hakkında çirkin ifadelerde bulunulan Büşra hemşireye, Bakan Koca'dan destek mesajı
Melih Gökçek camide şarkı söyleyen kadının videosunu paylaşıp, suç duyurusu çağrısı yaptı
Melih Gökçek camide şarkı söyleyen kadının videosunu paylaşıp, suç duyurusu çağrısı yaptı
Kadıköy'de 5 kişilik grup TİP milletvekili Barış Atay'a saldırdı
Kadıköy'de 5 kişilik grup TİP milletvekili Barış Atay'a saldırdı
Son Dakika: AB'den Yunanistan'a Doğu Akdeniz için diyalog çağrısı
Son Dakika: AB'den Yunanistan'a Doğu Akdeniz için diyalog çağrısı
Son dakika: Tecavüzden yargılanan Musa Orhan, Jandarma'dan ihraç edildi
Son dakika: Tecavüzden yargılanan Musa Orhan, Jandarma'dan ihraç edildi
10 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduktan sonra boğarak öldüren cani, idam edildi
10 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduktan sonra boğarak öldüren cani, idam edildi
New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı
New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı
Fenerbahçe, yeni transfer Mame Thiam'ın hat-trick yaptığı maçta Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti
Fenerbahçe, yeni transfer Mame Thiam'ın hat-trick yaptığı maçta Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti
Evli kadını mesaj atarak taciz ettiği öne sürülen kişi darp edildi
Evli kadını mesaj atarak taciz ettiği öne sürülen kişi darp edildi
Bakım evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan emekli öğretmen, ölü olarak bulundu
Bakım evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan emekli öğretmen, ölü olarak bulundu
Doğu Akdeniz'de gerginliği tırmandıracak yeni adım! Yunanistan ile Fransa, savunma iş birliği anlaşması imzalayacak
Doğu Akdeniz'de gerginliği tırmandıracak yeni adım! Yunanistan ile Fransa, savunma iş birliği anlaşması imzalayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın satışa çıkardığı bir kasa balık 1.7 milyon TL'ye alıcı buldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın satışa çıkardığı bir kasa balık 1.7 milyon TL'ye alıcı buldu
Real Betis, Şilili kaleci Claudio Bravo'yu transfer etti
Real Betis, Şilili kaleci Claudio Bravo'yu transfer etti
24 yaşındaki gencin cansız bedeni boğazına halat sarılı halde bulundu
24 yaşındaki gencin cansız bedeni boğazına halat sarılı halde bulundu
Galatasaray'ın yeni transferi Fatih Öztürk, evli sevgilisiyle gazetecilere yakalandı
Galatasaray'ın yeni transferi Fatih Öztürk, evli sevgilisiyle gazetecilere yakalandı
Meis Adası'na asker çıkaran Yunanistan geri adım attı: O fotoğraflar nöbet değişimiydi
Meis Adası'na asker çıkaran Yunanistan geri adım attı: O fotoğraflar nöbet değişimiydi
Yunus Bülbül, 'Müslüm Gürses'i Muhterem Nur öldürdü' sözlerine açıklık getirdi
Yunus Bülbül, "Müslüm Gürses'i Muhterem Nur öldürdü" sözlerine açıklık getirdi
Son Dakika: Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi Haldun Boysan, geçildiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Son Dakika: Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi Haldun Boysan, geçildiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Bir kadın, tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü
Bir kadın, tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen maaşlarıyla ilgili sözlerine açıklık getirdi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen maaşlarıyla ilgili sözlerine açıklık getirdi
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Salgında kontrolü kaybediyor gibi duruyoruz
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Salgında kontrolü kaybediyor gibi duruyoruz
Beşiktaş'ın yeni transferi Javi Montero, imza için İstanbul'a geldi
Beşiktaş'ın yeni transferi Javi Montero, imza için İstanbul'a geldi
Hülya Avşar'dan Acun Ilıcalı'ya kahkaha attıran espri: Seni yatağıma attım
Hülya Avşar'dan Acun Ilıcalı'ya kahkaha attıran espri: Seni yatağıma attım
Rusya'da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
Rusya'da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
İşte Benim Stilim'in yarışmacısı Nihal Candan'ın sevgilisi binadan düşüp yoğun bakıma kaldırıldı
İşte Benim Stilim'in yarışmacısı Nihal Candan'ın sevgilisi binadan düşüp yoğun bakıma kaldırıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Devlet Bahçeli Berat Albayrak Sultan Alparslan Adil Karaismailoğlu
Magazin Emrah Türkan Şoray Acun Ilıcalı Defne Samyeli
Spor Erol Bulut Eddie Newton Lionel Messi Nihat Özdemir Rıza Çalımbay
Daha Fazla Çocuk Düğün Yunanistan Doğu Akdeniz
Şu an buradasınız: BAHÇELİEVLER'DE SİLAHLI SALDIRI: 2'Sİ AĞIR, 5 YARALI - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.9.2020 00:59:42. #1.14#
title