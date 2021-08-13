Bahçelievler'de seyyar aşılama sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bahçelievler'de seyyar aşılama sürüyor

Bahçelievler'de seyyar aşılama sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bahçelievler Belediyesi aşıya dikkat çekmek için camilerde kurulan aşı istasyonunda çalışmalarını sürdürüyor.

Bahçelievler Belediyesi aşıya dikkat çekmek için camilerde kurulan aşı istasyonunda çalışmalarını sürdürüyor. Aşı randevusu olan, yeni randevu oluşturan vatandaşlar camide kurulan çadırlarda sırasıyla aşılarını oluyor.

Bahçelievler Belediyesi, Bahçelievler Kaymakamlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü aşıya dikkat çekmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bahçelievler'de bulunan Yenibosna Merkez Camii'nin avlusuna seyyar aşılama istasyonu kuruldu. Aşılama istasyonunda İlçe Sağlık Müdürlüğü personelleri aşı sırası gelen vatandaşları aşıladı. Randevusu olmayan vatandaşların da yeni randevu oluşturmasıyla hemşireler tarafından aşıları yapıldı.

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, aşı olunması gerektiğini ifade ederek, "Bahçelievler Belediyemiz, Kaymakamlığımız, Bahçelievler İl Sağlık Müdürlüğü ile beraber aşılama çalışmaları yapıyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken şu herkesin aşı olması lazım aşılama 17 yaşına kadar indi yaşlılarda bu rakam çok yüksek. 20 ile 40 yaş arasında vaka sayıları yüksek, aşıyı kabul etmeme, aşıdan çekinme var onlar da kendi açılarından haklı o yüzden tüm arkadaşlarımı bekliyorum. Aşının normal aşılardan bir farkı yok, kısırlık, çip takıldığı yönünde bir şehir efsanesi var, kesinlikle öyle bir şey yok. Dünyanın gelişmiş ülkelerinde yapılan çalışmalar bu aşının doğru olduğunu gösteriyor. Şu an da gelişmiş ülkelerde aşı yapılan yerlerde vakalar artarken ölüm oranı düşüyor, gelişmemiş ülkelerde ise hem vakalar hem ölüm artıyor; bunun nedeni aşı yapılmadığı için. Bir anestezi uzmanımız şunu dedi eğer yoğun bakıma yatarlarsa söylemek istemiyorum ama ölme ihtimali fazla, iyileştiler 10 yıl olarak rahatsız ve sakat olarak yaşayacaklar" dedi.

"Aşıyı kabul etmemiz gerekiyor"

Nilüfer Yenisun ise, "Önceleri geçici salgın diye düşündüm, kendimi izole ediyorum fakat bunun çok ciddi olduğunu düşünmeye başladım. Hepimiz bu salgından bir an önce kurtulmak için aşı olmayı kabul etmemiz gerekiyor. Bence çok daha sağlıklı İstanbul'a yeni döndüm sıra beklemeden kayıt oldum" diye konuştu. - İSTANBUL

Bahçelievler'de seyyar aşılama sürüyor
Bahçelievler'de seyyar aşılama sürüyor
Bahçelievler'de seyyar aşılama sürüyor
Bahçelievler'de seyyar aşılama sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mahmut Özer Mehmet Şimşek Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Müge Anlı Demet Akalın Murat Dalkılıç Mohammed Al Saloussi
Spor Hakan Reçber Burak Yılmaz Abdullah Avcı Alex Teixeira Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bahçelievler'de seyyar aşılama sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 14:46:18. #1.16#

title