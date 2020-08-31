Tartıştığı sevgilisi tarafından bıçaklanan kadın, hayatını kaybetti
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Tartıştığı sevgilisi tarafından bıçaklanan kadın, hayatını kaybetti

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde tartıştığı sevgilisi tarafından bıçaklanan 37 yaşındaki Sevim Sekmensuer, hayatını kaybetti. Tartışmada yaralanan Orhan Aktaş ise, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

31.08.2020 22:33 | Son Güncelleme: 31.08.2020 22:51

Bahçelievler'de tartıştığı sevgilisi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti. Sevgilisini bıçaklayan adam yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

SÖZLÜ TARTIŞMA KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Olay, Cuma Günü 18.00 sıralarında Şirinevler Mahallesi Gamsız Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre Orhan Aktaş, kız kardeşiyle birlikte yaşayan Sevim Sökmensuer (37)'in evine geldi. Aktaş ve Sökmensuer evde bir süre sözlü olarak tartıştı. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine Orhan Aktaş mutfaktan aldığı bıçakla Sökmensuer'i bıçakladı. Kavgada Aktaş da yaralandı. Komşularının ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sökmensuer'in hayatını kaybettiği belirlendi.

SEVGİLİSİNİ BIÇAKLAYAN ŞAHIS HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı Orhan Aktaş ise, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Aktaş'ın hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri sokağa şerit çekerek olayın yaşandığı evde inceleme yaptı. Yapılan incelemelerden sonra Sevim Sökmensuer'in cenazesi önce İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Buradaki işlemlerinin ardından memleketi defnedilmek üzere memleketi Afyon'a götürüldü.

"BU CİNAYETLERİN ÖNÜNE GEÇİLMESİ GEREKİYOR"

Hayatını kaybeden Sevim Sökmensuer'e komşusu olan Güner Karaoğlu, ? O gün evdeydik. Dışarıdan sesleri duyduk. Evden çıktığımızda öğrendik cinayet işlenmiş ama neticesini sonradan öğrendik. Bu evde daha önce iki bayan yaşıyordu. Sonra 6 ay önce yanlarına bir erkek geldi. Sonra onların birbirlerini bıçakladığını öğrendik. Bayanın öldüğünü duyduk. O bıçaklayan da kaçmış. Taksi durağının orda yığılmış kalmış. Hastaneye kaldırılmış. Şuanda yoğun bakımda olduğunu biliyoruz. Bayan da hayatını kaybetti. Bu cinayetlerin önüne geçilmesi gerekiyor. Her gün her yerden kadın cinayetlerini duyuyoruz. Artık bunları duymak istemiyoruz. O anı duymadık ama o andan sonrasına şahit olduk. O an hiç seste duyulmadı. Diğer komşularla da konuştuk. En ufak bir ses bile duyulmadı. Birbirlerini herhalde kavga esnasında bıçaklayarak yaralamışlar. Biri vefat etti diğeri de yaralı" dedi.

Tartıştığı sevgilisi tarafından bıçaklanan kadın, hayatını kaybetti
Tartıştığı sevgilisi tarafından bıçaklanan kadın, hayatını kaybetti

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (3)
ADİL: Ölmüş gitmiş ardından konuşmak istemiyorum fakat pek sağlam papuça benzemiyor bu böyleyse erkeğinden bundan bir farkı olduğunu düşünmüyorum herkes kendine yakışanı bulur.
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BAYBARS.: Bu tür insanların edepsizlik ve ahlaksızlık dolu yaşantılarının sonucunda kaçınılmaz olan ölüm yada yaralanma gibi olayları bir tarafın üzerine yıkmak kadını masum göstermez doğru kadın edepli kadın doğru bir yol seçer oda Allah''ın helal kıldığı yoldur şimdi ölmüş ardından konuşmak doğru değil ama şöyle bir resmine bakın yorumu size bırakıyorum gece belli değil gündüz belli değil hoteldemi evdemi yada birahanedemi bu yerlerin hepsi bu tür insanlar için serbest o zaman hiç kimse şikayet etmeyec
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HASAN HUSEYİN: ARTIK KIM HAKLI KIM HAKSIZ O BILE BELLI DEGIL...ONUNE GELENE TAKIYOR MILLET....SAG KALANAMI UZULELIM OLENEMI....
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