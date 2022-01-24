BAHÇELİEVLER'DE OTOBÜS DURAKLARINDA YOĞUNLUK OLUŞTU - Haberler
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BAHÇELİEVLER'DE OTOBÜS DURAKLARINDA YOĞUNLUK OLUŞTU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAHÇELİEVLER'DE, kar yağışı nedeniyle aksayan ulaşımda vatandaşlar, duraklarda uzun süre otobüs bekledi.

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (DHA) - BAHÇELİEVLER'DE, kar yağışı nedeniyle aksayan ulaşımda vatandaşlar, duraklarda uzun süre otobüs bekledi.

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle akşam saatlerinde işe ya da evine giden vatandaşlar, D-100 Karayolu'nun Bahçelievler mevkiindeki otobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu. Kar yağışı nedeniyle trafik yoğunluğu artarken, toplu taşıma araçları ilerlemekte güçlük çekti. Vatandaşlar, otobüs duraklarında uzun süre bekledi.

MİLLET KAR YAĞACAĞINI BİLE BİLE KABAK LASTİKLE YOLA ÇIKAR

Durakta bekleyen Ali Safa, Yapacak bir şey yok. Kar yağar, yollar etkilenir. Trafik tıkanır, arabalar yolda kalır. Millet, kar yağacağını bile bile kabak lastikle yola çıkar. Kaza yapar. Başkalarının ulaşımını engeller dedi.

40 DAKİKADIR BEKLİYORUM

Salih İlhan ise Hava muhalefeti çok fena. İnsanlar koşturarak işe gitmeye çalışıyorlar. İşe gidiyorum. Servisi bekliyorum ama yolda kalmış. 40 dakikadır bekliyorum. Geç kaldık ama yapacak bir şey yok diye konuştu.

BAHÇELİEVLER'DE OTOBÜS DURAKLARINDA YOĞUNLUK OLUŞTU

BAHÇELİEVLER'DE OTOBÜS DURAKLARINDA YOĞUNLUK OLUŞTU

BAHÇELİEVLER'DE OTOBÜS DURAKLARINDA YOĞUNLUK OLUŞTU

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

D-100 Karayolu, Bahçelievler, İstanbul, kar, Güncel, Haber

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