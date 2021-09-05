Bahçelievler'de nostalji rüzgarı esti
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Bahçelievler'de nostalji rüzgarı esti

İhlas Haber Ajansı / Emre Baba - Haberler | Güncel

- Bahçelievler'de nostalji rüzgarı esti Bahçelievler Belediyesi 80'ler 90'lar festivali düzenledi Bahçelievler'de 80'ler 90'lar rüzgarı etti.

- Bahçelievler'de nostalji rüzgarı esti

Bahçelievler Belediyesi 80'ler 90'lar festivali düzenledi

İSTANBUL - Bahçelievler'de 80'ler 90'lar rüzgarı etti. Festival'de Doğukan Manço, birbirinden güzel şarkılar seslendirdi.

Bahçelievler Belediyesi nostalji rüzgarı estirdi. Eski günleri hatırlatmak için Hasan Doğan Spor Kompleksi Açık Otoparkında düzenlenen 80'ler 90'lar festivalinde geleneksel Türk tiyatrosuna ait orta oyunu, Hacivat - Karagöz ve animasyon gösterilerinin yanı sıra çeşitli akrobatik performanslar da sergilendi. Festival kapsamında çocuklar için hazırlanan oyun alanlarında langırt, basket makinası, şut çekme sahası ve tüplü atari gibi 80'li ve 90'lı yıllarda popüler olan oyunları yer aldı. Geçmişin simgelerinden olan vosvos ilke transit arabaların da yer aldığı festival, güzel bir konsere ev sahipliği yaptı. Konserde, Hababam Vokal Grubu, Doğukan Manço ve Retrobüs sahne aldı. Konsere, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Bütün konsept bize ait"

Festivalde kendine ait nostaljik eşyalarla stant açan Ahmet Yaman "Belediye başkanına böyle bir konsepti halkına yaşattığı için teşekkür ediyorum. Bizler 90'lar Evi olarak, insanları maziye somutsal dokundurmak için böyle bir konsept oluşturduk. Bu şekildeki etkinliklerde insanlar kendi geçmişlerini dönüyor. Anne ve baba, çocuklarına 'bu evlerde yaşadım' diyor. Bütün konsept bize ait" şeklinde konuştu.

(EB- İD-ZA-

Bahçelievler'de nostalji rüzgarı esti
Bahçelievler'de nostalji rüzgarı esti
Bahçelievler'de nostalji rüzgarı esti
Bahçelievler'de nostalji rüzgarı esti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emre Baba

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