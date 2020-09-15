Bahçelievler'de Covid-19 toplantısı Bahçelievler'de, Mahalle Denetim Ekipleri ile korona virüs toplantısı yapıldı.

Bahçelievler'de, Mahalle Denetim Ekipleri ile korona virüs toplantısı yapıldı. Nurettin Topçu Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıda, 'Covid 19' salgın hastalığıyla mücadele kapsamında, virüsün yayılmasını önleme amacıyla sürdürülen tedbirler görüşüldü.

Kaymakam İlker Arıkan başkanlığındaki toplantıya, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, İlçe Emniyet Müdürü Burak Bal, İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ile mahalle denetim ekiplerinde görev yapan muhtarlar, öğretmenler ve imamlar katıldı.

Nurettin Topçu Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda, korona virüsle mücadelede mahalle denetim ekiplerine önemli görevler düştüğünü ifade eden Kaymakam İlker Arıkan, "Tedbirlerin gevşetilmesi vaka sayılarının da artacağı anlamına geliyor. Emniyet personelimiz ve belediye zabıta ekipleri tedbirlerin uygulanma düzeyini düzenli olarak kontrol ediyor. Vatandaşlarımızın sosyal mesafe ve maske kurallarına riayet etmesi son derece önemli, bu hususlara gereken özeni göstererek ilçemizde salgının yayılmasının önüne geçmek amacıyla hep birlikte çalışacağız" dedi.

"Belediyemizin tüm imkanlarını seferber ettik ve etmeye devam ediyoruz"

Toplantıda konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır da, "Salgının başladığı ilk günden beri belediyemizin tüm imkanlarını seferber ettik ve etmeye devam ediyoruz. İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekiplerinin araç ve ulaşım ihtiyaçlarını ilk günden beri karşılıyoruz. Vefa sosyal destek ekiplerimizle komşularımızın hizmetindeyiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleri, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın üstün gayreti ve kahraman sağlık ordumuzun insanüstü çabaları sayesinde ülke olarak bu virüsü kontrol altına alma konusunda iyi bir aşamadayız. Bu salgını milletimizin de desteğiyle hep birlikte yenebilmemiz, hepimizin kurallara uymamıza bağlı. Bizler millet olarak 'Temizlik, Maske ve Mesafe' kuralına uyarsak virüsün yayılmasına da engel oluruz" diye konuştu.

Toplantı daha sonra ilçe sağlık müdürlüğü tarafından bilgilendirme sunumunun ardından sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA