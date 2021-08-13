Bahçelievler'de cami avlusuna Kovid-19 aşısı için seyyar istasyon kuruldu

Bahçelievler'de Yenibosna Merkez Camisi avlusuna kurulan seyyar istasyonda vatandaşlar gün boyunca randevu almadan Kovid-19 aşısı olabiliyor.

Bahçelievler'de Yenibosna Merkez Camisi avlusuna kurulan seyyar istasyonda vatandaşlar gün boyunca randevu almadan Kovid-19 aşısı olabiliyor.

Bahçelievler Belediyesi, Kovid-19 mücadelede en önemli tedbirin aşı olması dolayısıyla ilçedeki aşılama çalışmalarına ağırlık verdi.

Bu kapsamda, Zafer Mahallesi'ndeki Yenibosna Merkez Camisi avlusuna seyyar aşı istasyonu kuruldu. Burada gün boyunca isteyen vatandaşlara randevu almalarına gerek kalmadan Bahçelievler İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından Bitontech veya Sinovac aşıları yapılacak.

Seyyar aşı istasyonunu ziyaret eden Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, her vatandaşın Kovid-19 aşısı olması gerektiğini söyledi.

Aşı yapılmayan ülkelerde ölüm oranının arttığını belirten Hakan Bahadır, "Bilimsel olarak, bir hekim olarak ve Dünya Sağlık Örgütünün verilerine bakarak bu aşının normal aşılardan bir farkı olmadığını söylemek istiyorum. 'Kısırlık yapıyor.' ve 'Çip takılıyor.' gibi şehir efsanesi var. Kesinlikle böyle bir şey yok." dedi.

Kendisinin de 2 doz Sinovac ve 1 doz Bitontech aşısı olduğunu anlatan Bahadır, vatandaşlara aşı olmaları çağrısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülkerim Güzel