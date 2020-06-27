Bahçelievler'de bir binada patlama meydana geldi Bahçelievler'de bir binada patlama meydana geldi Alınan ilk bilgilere göre Bahçelievler ilçesi Soğanlı, Mimar Sinan Caddesi'nde bulunun bir binanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Bahçelievler'de bir binada patlama meydana geldi

İSTANBUL - Alınan ilk bilgilere göre Bahçelievler ilçesi Soğanlı, Mimar Sinan Caddesi'nde bulunun bir binanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Büyük bir şiddetle meydana gelen patlama sonrası ortalık savaş alanına dönerken ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi bölgeye sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor

Korkutan ses, saat 04.45 sıralarında Bahçelievler, Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan yedi katlı bir binanın bodrum katında meydana geldi. Yükselen alevlerin oluşturduğu dumanlar megakent İstanbul'un çeşitli noktalarından görülürken bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bodrum katta çıkan yangın kısa sürede çevredeki diğer iş yerlerine de sıçradı. Çok sayıda polis ekibi geniş güvenlik önlemi alırken itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. İlk belirlemelere göre yürekleri ağza getiren patlamada can kaybı ve yaralanma yok.

Kaynak: İHA