Son dakika haber: BAHÇELİEVLER'DE BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: BAHÇELİEVLER'DE BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Bahçelievler'de, 5 katlı binanın çatısı alev alev yandıBahçelievler Zafer Mahallesi Kaptan Sokak'taki 5 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Bahçelievler'de, 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Bahçelievler Zafer Mahallesi Kaptan Sokak'taki 5 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini fark eden mahalle sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Yangın nedeniyle binada oturanlar hızla dışarı çıktı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etmeye başladı, kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının olduğu sokak geçici bir süreyle yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Kimsenin yaralanmadığı yangında çatıda hasar meydana geldi.

Binanın giriş katında oturan Mevlide Aşkın, 'Yeni geldim bir de baktım her taraf batmış. Çatı katında olmuş. Ben giriş katında oturuyorum. Sebebini hala öğrenemedim. Gelen suyu dışarıya çıkarmaya çalışıyorum ben de. İyi ki kimseye bir şey olmadı. Buna şükür" dedi.

Son dakika haber: BAHÇELİEVLER'DE BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI
Son dakika haber: BAHÇELİEVLER'DE BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI
Son dakika haber: BAHÇELİEVLER'DE BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI
Son dakika haber: BAHÇELİEVLER'DE BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI
Son dakika haber: BAHÇELİEVLER'DE BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI
Son dakika haber: BAHÇELİEVLER'DE BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI
Son dakika haber: BAHÇELİEVLER'DE BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI
Son dakika haber: BAHÇELİEVLER'DE BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI
Son dakika haber: BAHÇELİEVLER'DE BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Haydar Akar Ahmet Davutoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Esra Erol Hazal Kaya Acun Ilıcalı
Spor Diego Ali Koç Erol Bulut Burak Yılmaz Nihat Özdemir
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Beşiktaş Kasımpaşa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber: BAHÇELİEVLER'DE BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 14:50:56. #1.15#
title