Bahçelievler'de beş katlı bir bina alevlere teslim oldu
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Bahçelievler'de beş katlı bir bina alevlere teslim oldu

Bahçelievler'de 5 katlı bir binanın çatısı bilinmeyen bir sebepten dolayı alev alev yandı.

17.11.2019 09:05 | Son Güncelleme: 17.11.2019 09:06
Bahçelievler'de beş katlı bir bina alevlere teslim oldu

'de 5 katlı bir binanın çatısı bilinmeyen bir sebepten dolayı alev alev yandı. ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Olay saat 05.30'da Bahçelievler İlçesi Hürriyet Mahallesi Faik Paşa Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre binanın çatı katında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Çatıdan yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine verdi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Olayda can kaybının olmadığı öğrenildi.

Ekipler, yangının çıkış sebebini araştırmak için inceleme başlattı.

(İHA)

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Bahçelievler'de beş katlı bir bina alevlere teslim oldu
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