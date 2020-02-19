Bahçelievler'de ağır hasarlı binaların yıkılmasına devam ediliyor
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Bahçelievler'de ağır hasarlı binaların yıkılmasına devam ediliyor

Bahçelievler'de dün başlatılan ağır hasarlı binaların yıkımına bugün de devam ediliyor.

19.02.2020 10:53 | Son Güncelleme: 19.02.2020 11:49
Bahçelievler'de ağır hasarlı binaların yıkılmasına devam ediliyor

'de dün başlatılan ağır hasarlı binaların yıkımına bugün de devam ediliyor. 6 katlı binanın yıkım işlemi havadan görüntülendi.


Bahçelievler Belediyesi, geçtiğimiz günlerde 26 2019'da tarihinde açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğünde depremde ağır hasar alarak boşaltılan ve bir anda çöken binanın ardından harekete geçmişti. Dün başlayan riskli binaların yıkımına bugünde devam ediliyor. Yapılan çalışmalar kapsamında, yine daha önce depremde ağır hasar alarak boşaltılan Siyavuşpaşa Mahallesi, Gonca Sokak bulunan 6 katlı binanın yıkımına başlandı. Binanın 4 dükkan ve 12 daireden oluştuğu öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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