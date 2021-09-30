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Bahçelievler'de amigurumi kursları açıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Bahçelievler'de amigurumi kursları açıldı

Bahçelievler Belediyesi, kadınların sanat yapmasına ve ev ekonomisine destek olması için amigurumi kursları açarak eğitimlere başladı.

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (İHA) - Bahçelievler Belediyesi, kadınların sanat yapmasına ve ev ekonomisine destek olması için amigurumi kursları açarak eğitimlere başladı.

Bahçelievler Belediyesi, Japonya'dan sonra tüm dünyaya hızla yayılan ve tığ örgü ve sık iğne tekniği kullanılarak yapılan amigurumi sanatını öğrenmek isteyenler için kurs açtı. Kursa katılan kadınlar hem sanat yapacak, hem ev ekonomisine destek olacak. Amigurumi kursu eğitmeni Seyhan Dönmez, kurslara ilginin oldukça fazla olduğunu söyledi. 3 aylık kısa bir sürede kursiyerlerin inanılmaz başarılara imza attığını belirten Dönmez, "Kadınlar için sosyalleşmesi açısından çok güzel bir program. Özellikle bu pandemi döneminde birbirimize ilaç gibi geldik. Kadınlar yaptıkları bebekler ile ev ekonomisine de katkıda bulundular" dedi.

Kurslara katılmakta yaş sınırının olmadığını vurgulayan Seyhan Dönmez, tüm kadınları ücretsiz olan kurslara davet etti.

Kursun en genci olan Nisanur Mutlu ise aldığı eğitim sayesinde amigurumi tekniğini öğrendiğini belirterek, "Burada olmaktan mutluyum. Telefonda vakit geçirmektense bu el sanatlarıyla uğraşmanın daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Herkese öneririm" diye konuştu. - İSTANBUL

Bahçelievler'de amigurumi kursları açıldı

Bahçelievler'de amigurumi kursları açıldı

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