Bahçeli'nin "HDP kapatılsın" çağrısına AK Partili Kurtulmuş'tan yanıt: Parti kapatmaların olumlu sonuçları görülmedi
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Bahçeli'nin "HDP kapatılsın" çağrısına AK Partili Kurtulmuş'tan yanıt: Parti kapatmaların olumlu sonuçları görülmedi

15.12.2020 14:06 | Son Güncelleme: 15.12.2020 14:19
Bahçeli'nin

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "HDP kapatılsın" çağrısına AK Parti'den olumsuz yanıt geldi. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Parti kapatmaların Türkiye'de olumlu sonuçları görülmedi" açıklamasında bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "HDP bir terör sorunudur, bölücülük yuvasıdır, fitne tezgâhıdır, demokratik güvenliğimize doğrulmuş melun bir silahtır. Bu kervan böyle gitmemelidir. Adalet ve hukuk devreye girmeli, HDP'nin kapısına açılmamak üzere kilit vurulmalıdır. HDP'yi Türk siyasetinin taşıma ve hazmetme kapasitesi dolmuştur" sözleriyle HDP'nin kapatılması çağrısında bulunmuştu.

"BAMBAŞKA BİR TÜRKİYE'Yİ KONUŞUYOR OLABİLİRDİK"

Bahçeli'nin çağrısına Cumhur İttifakı ortağı AK Parti'den olumsuz yanıt geldi. NTV canlı yayınında konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, "Parti kapatmaların Türkiye'de olumlu sonuçları görülmedi. Türkiye milli beka meselesi olarak terörle mücadele ediyor. HDP'nin eline Türkiye partisi olmak için önemli fırsatlar geçti. Çukur eylemlerinde PKK'yı terör örgütü olarak görüyoruz diye tavır koymuş olsalardı bambaşka bir Türkiye'yi konuşuyor olabilirdik" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin 'HDP kapatılsın' çağrısına AK Partili Kurtulmuş'tan yanıt: Parti kapatmaların olumlu sonuçları görülmedi
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş

"REDDEDİYORUZ. AKIL DIŞI VAHİM BİR KARAR"

ABD'nin yaptırım kararına da değinen Kurtulmuş, "Siyaseten kabul etmek mümkün değil. Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak bunu reddediyoruz. Akıl dışı vahim bir karar. Etkileri az olacak. Bu adımların rasyonel olmadığını ABD için de vahim sonuçları olacağını ABD'li siyasetçiler biliyorlardır. ABD, Türkiye gibi bir müttefiki kaybetmek istemez" diye konuştu.

"S-400'LERİ LAF OLSUN DİYE ALMADIK"

Hükümetin S-400'lere karşı tutumuyla ilgili de açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, "Bizim buradaki tavrımız açık. Bu kadar büyük paralar vererek aldığımız S-400'leri laf olsun diye almadık. Türkiye burnunun dibinde terör örgütlerinin olduğu bir ülke. Türkiye'ye karşı hava saldırısı düzenlendiğinde önleyecek bir gücümüz olması zorunlu. Türkiye'nin hava savunma ihtiyacını karşılamıyorlar. Türkiye bir zorunluluk olarak S-400'e yönlendirilmiştir" ifadesini kullandı.

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